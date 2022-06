Ukraine-Krieg schürt die Skepsis

Die Invasion Russlands in die Ukraine und deren vielfältige Folgen haben die regionale Konjunktur ausgebremst. Lieferprobleme sowie Materialengpässe nehmen zu und die Energiepreise steigen auf hohem Niveau weiter an. Der erhoffte Schub mit Ende der Corona-Auflagen sei daher ausgeblieben, heißt es in einem von der IHK-Region Ulm veröffentlichten Konjunkturbericht. Zu dieser IHK-Region gehört auch der Kreis Biberach.

Auf der einen Seite ermöglicht die weitgehende Aufhebung der Corona-Beschränkungen den betroffenen Branchen wieder eine normale Geschäftstätigkeit: Einzelhändler, Hoteliers und Gastronomen können uneingeschränkt öffnen, Personen-Dienstleister ihre Kapazitäten stärker auslasten und Veranstalter wieder größere Events organisieren. „Auf der anderen Seite wirken die Invasion Russlands in die Ukraine und die Sanktionen wie ein kräftiger Tritt auf die Konjunkturbremse. Die zunehmende Verunsicherung in Wirtschaft und Gesellschaft aufgrund der Gefahr einer Eskalation des Ukraine-Krieges sowie einer Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit bei der Energie drückt die Stimmung zusätzlich. Hinzu kommen die Auswirkungen der Zero-Covid-Politik in China“, sagt IHK-Präsident Jan Stefan Roell. „Die zu Jahresbeginn noch erwartete kräftige Erholung der regionalen Wirtschaft rückt in weite Ferne.“

Der IHK-Konjunkturklimaindex als Maß für Lage und Erwartungen der Unternehmen gibt um 14 Punkte nach und liegt mit 114 Zählern spürbar unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt. Die aktuellen Lageeinschätzungen bleiben aber stabil. Wie zu Jahresbeginn meldet aktuell fast jedes zweite Unternehmen einen guten Verlauf seiner Geschäfte. Vier von zehn Betrieben befinden sich in einer befriedigenden Lage, jedem neunten Unternehmen geht es schlecht. Von der zu Jahresbeginn vorhandenen leichten Zuversicht blieb aber nicht viel übrig. Eine Beeinträchtigung ihrer Geschäfte durch weiter steigende Energiepreise befürchten mehr als drei Viertel aller Unternehmen (plus 24 Prozent). Zwei Drittel der Betriebe sorgen sich um steigende Rohstoffkosten (plus 14 Prozent). Auch die Entwicklung der Nachfrage geben wieder mehr Betriebe als Risiko an als zuvor. Der Mangel an Fachkräften droht in sechs von zehn Unternehmen die Geschäftsentwicklung zu bremsen.

Der Blick der regionalen Wirtschaft auf die nächsten zwölf Monate fällt trüber aus als zu Jahresbeginn. Die Zahl der Pessimisten verdreifachte sich auf 30 Prozent. Vor allem rechnen auslandsorientierte Unternehmen mit einer abgeschwächten Entwicklung ihrer Exporte. Ihren Personalbestand wollen die meisten Unternehmen halten. 23 Prozent wollen zusätzliche Stellen schaffen, 14 Prozent kündigen Personalabbau an.

Der Ukraine-Krieg bedeutet für produzierende Betriebe steigende Energie- und Rohstoffpreise, zusätzliche Liefereng-pässe und schwindende Absatzmöglichkeiten. Die abflauende Nachfrage aus dem Ausland steckt die Industrie bislang jedoch dank gut gefüllter Auftragsbücher weg. Zudem bleibt die Inlandsnachfrage vorerst noch rege. Ihre aktuelle Situation bewerten 58 Prozent der Industrieunternehmen als gut. Allerdings ist die Zahl der Betriebe mit schlecht laufenden Geschäften leicht gestiegen. Sorgen bereiten der regionalen Industrie vor allem die Rohstoff- und Energiekosten. Der Anteil der Betriebe, die Exportrückgänge befürchten, kletterte von vier auf 19 Prozent. Kräftige Nachfrageimpulse kommen nur noch aus Nordamerika.

Die Hoffnung vieler Einzelhändler, mit der Aufhebung der meisten Corona-Schutzmaßnahmen durchzustarten, erfüllt sich vorerst nicht. Der Anteil der regionalen Händler, die ihrer Kundschaft ein zurückhaltendes Kaufverhalten attestieren, stieg von 55 Prozent auf 73 Prozent. Die Umsätze wuchsen in den ersten Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr kaum, im Gegensatz zu den Kosten. Das belastet die Erträge. Zuversichtlich blickt kein Einzelhändler nach vorn. Etwas mehr als die Hälfte rechnen mit einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung, der Rest befürchtet Verschlechterungen.

Auch der Großhandel spürt die Folgen des Krieges, das Auslandsgeschäft hat an Dynamik eingebüßt. Jedoch entwickelt sich der Inlandsabsatz dank einer noch anhaltend kräftigen Nachfrage aus der heimischen Industrie positiv. Der Blick nach vorn fällt aber zurückhaltend aus: Über steigende Energie- und Rohstoffkosten machen sich deutlich mehr Großhändler Sorgen als zu Jahresbeginn.

Auch den Dienstleistungssektor durchlaufen gegenläufige konjunkturelle Strömungen. Das Verkehrsgewerbe leidet unter den gestiegenen Spritpreisen. Auch unternehmensnahe Dienstleister schätzen ihre Situation auf hohem Niveau kritischer ein als zu Jahresbeginn. Kontaktintensive Serviceanbieter – Event- und Messeveranstalter, Wellness, Hotels, Gaststätten, Tourismus, Kultur, Freizeit – nutzen dagegen mit Aufhebung der meisten Infektionsschutzmaßnahmen ihre Kapazitäten wieder stärker. Insgesamt ergibt sich daraus eine leicht verbesserte Lage. Der Anteil der Dienstleister, denen es schlecht geht, ging um fünf Prozentpunkte auf 13 Prozent zurück. 45 Prozent sind in einer befriedigenden Situation (plus vier Prozentpunkte), 42 Prozent geht es gut (plus ein Prozentpunkt). Die weitere Preisentwicklung bereitet zwei Drittel der Service-Unternehmen Kopfzerbrechen. Als größeres Risiko gilt nur der Fachkräftemangel. Besonders von Lockdowns betroffenen Unternehmen befürchten, dass die Mehrzahl ihrer früheren Fachkräfte nicht zurückkehren.