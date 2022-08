„Ufo“ bietet einen Spatzenflug in die Zukunft an

Mit dem neuen digitalen Projekt „UfO“ können Kinder die Stadt Ulm nun auf eine ganz besondere Art entdecken. Start ist am 5. August mit einem bunten Programm am Weinhof.

Fridolin und Marla sind auf der Suche nach Zekiya. Dabei entdecken der kleine Spatz und die Möwe das digitale Ulm der Zukunft, so beschreibt die Stadtverwaltung das neue Angebot, bei dem vom 5. August an Kinder ab sechs Jahren und ihre Familien die gefiederten Freunde auf ihrer fiktiven Reise im Jahr 2030 begleiten können – ganz einfach zum Anhören. Das Projekt „UfO – Ulm fürs Ohr“ der Digitalen Agenda macht´s möglich.

Startschuss ist um 15.30 Uhr am Weinhof – mit Popcorn, Kindermusik, Luftballons, einem Planschbecken und weiteren Überraschungen. Zudem erhalten die Kleinen am Eröffnungstag ein Stempelheft zur Erkundung des Entdeckerpfades, der sie zu insgesamt neun Stationen in der Innenstadt führt. Auf dem Pfad werden sie auch auf Pepper treffen, den kleinen Roboter der Stadtbibliothek, und Berta, den sprechenden Baum. Am Ende geht es zum Zocken unter ganzem Körpereinsatz ins Verschwörhaus, wo die kleinen Entdecker ein digitales Sammelspiel erwartet. UfO wird über die App Future History bereitgestellt und kann im App Store oder Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.