Übergriff auf schlafende Frau

Nach einem Vorfall am Samstag hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist die Tat bereits am frühen Samstagmorgen passiert: Eine 23-Jährige war gegen 3 Uhr in der Sammlungsgasse unterwegs, als sie von zwei Männern angesprochen wurde.

Nach der Unterhaltung ging die Frau in ihren VW-Bus und legte sich schlafen. Kurze Zeit später soll einer der Männer das unverschlossene Fahrzeug geöffnet haben und hinein gegangen sein. Dort habe er der Frau sein Geschlechtsteil gezeigt. Als er sie unsittlich berührte, wehrte sie sich und schrie. Später kam der Begleiter des Mannes. Er holte den Täter aus dem Fahrzeug.

eide flüchteten. Die Kriminalpolizei (0731 / 1880) hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Täter und Begleiter.