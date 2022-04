Überfall mit Pistole: Lieferdienst in Falle gelockt

In Ulm ist in der Nacht auf Mittwoch offenbar ein Essenslieferant in die Falle gelockt worden.

Zunächst hatte ein Unbekannter kurz nach 2 Uhr in der Rosengasse einen Passanten gebeten, für ihn den Lieferdienst anzurufen und Essen und Getränke in die Heimstraße liefern zu lassen. Der Passant half gerne und gab die Bestellung für den Unbekannten auf.

Unbekannter droht mit Pistole

Als der Lieferdienst gegen 2.30 Uhr in der Heimstraße ankam, drohte im schon auf der Straße ein Unbekannter mit einer Pistole. Er ließ sich Geld und Telefon aushändigen und rannte damit in Richtung Frauenstraße weg. Diesen Räuber beschrieb der Überfallene als etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und maskiert.

Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und stieß auf den Passanten, der die Lieferung bestellt hatte. Dieser beschrieb den Auftraggeber der Lieferung, der mutmaßlich mit dem Räuber unter einer Decke steckt, als etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er hat einen blonden Bart. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Lederjacke, dunklen Jeans und einem Kapuzenpullover. Er hatte einen Rucksack dabei.

Die Polizei sucht jetzt den oder die Täter und hofft auch auf Hinweise von Zeugen (Hinweistelefon: 0731 / 1880).