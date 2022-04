Überfall auf einen 13-Jährigen am helllichten Tag

Überfall auf einen 13-Jährigen: Am Samstag hat ein Täter von einem Bub in Ulm Geld gefordert. Er bedrohte ihn mit einem Messer.

Um 15.50 Uhr war der 13-Jährige mit zwei Begleitern in einem Geschäft in der Deutschhausgasse. Zwei augenscheinlich Jugendliche kamen in den Laden und lockten die drei wohl unter einem Vorwand vor die Tür. Dort ging der 13-Jährige ein Stück mit den Tätern mit und von seinen Begleitern weg.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bedrohten ihn die Täter dann mutmaßlich mit einem Messer und zwangen ihn zum Rondell hinter dem Deutschhaus, wo noch andere warteten. Sie forderten Geld und hielten dazu das Messer in der Hand. Das Geld händigte der Jugendliche aus, so die Polizei. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Jugendlichen.

Der Täter mit dem Messer soll etwa 15 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hatte eine kräftige Statur und trug zu seinem leichten Bart an der Oberlippe eine dunkle Baseball-Cap. Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 15 Jahre alt sein. Der schlanke und 1,60 Meter große Jugendliche trug eine grüne Jacke mit Kapuze und eine grüne Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm (0731 / 1880) zu melden.