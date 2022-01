Über Rot gefahren und Unfall verursacht

In Jungingen wurden am Montag bei einem Unfall ein Fahrer und eine Mitfahrerin verletzt.

Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem VW Tuareg in der Albstraße in Richtung Hörvelsinger Weg. An der Kreuzung hielt er an der Ampel an, weil sie Rot zeigte. Als der neben ihm stehende Rechtsabbieger „Grün“ erhielt, ging er wohl irrtümlich davon aus, dass dieses auch für ihn galt. Er soll trotz Rotlichts in die Kreuzung eingefahren und mit dem VW Touran eines 25-Jährigen zusammengestoßen sein. Der war in der Albstraße in Richtung Böfingen unterwegs.

Sowohl dessen Fahrer als auch seine 52-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in eine Klinik.

Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 10000 Euro. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Hergang. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0731/18 80 zu melden.