Über rot gefahren: Fahrer flüchtet nach Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag in Ulm.

Zwischen 14 und 17 Uhr parkten der VW und BMW in der Reutlinger Straße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker dem geparkten VW in das Heck. Durch den Aufprall schob es den VW auf einen davor geparkten BMW. Durch den Unfall entstand an den geparkten Autos ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher verschwand unbemerkt. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen.