Über 1940 neue Azubis in der Region

Mit viel Vorfreude beginnen im September wieder über 1940 junge Menschen bei den regionalen Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung und Handel ihre berufliche Ausbildung und damit ihren Weg in ihre berufliche Zukunft. Das sind knapp ein Prozent mehr als noch vor einem Jahr und damit setzt sich der leicht positive Trend bei den Ausbildungszahlen fort. Das teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm in einem Schreiben mit.

„Noch nie waren die Chancen für junge Menschen so gut wie heute einen Ausbildungsplatz, entsprechend der eigenen Interessen, in einem unserer regionalen Unternehmen zu bekommen“, so Petra Engstler-Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm. Rein rechnerisch übersteigt die Anzahl der angebotenen Ausbildungsstellen deutlich die Zahl der suchenden Bewerberinnen und Bewerber.

„Eine gewisse Flexibilität, was den Wunschberuf angeht, sollte man dennoch haben. Es gibt viele Berufsbilder, die nicht so bekannt sind, aber vielfältige, spannende Betätigungsfelder und später auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen bieten“, so Engstler-Karrasch. In der IHK-Region Ulm werden 124 verschiedene Ausbildungsberufe in unterschiedlichen Branchen ausgebildet. Um die beruflichen Möglichkeiten zu überschauen, unterstützt die Industrie- und Handelskammer mit ihrem Beratungsangebot die Jugendlichen und deren Eltern bei den Überlegungen zur Berufswahl.

Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz lohnt sich nicht nur der Blick zu den größeren Ausbildungsunternehmen. Auch mittelständische und Kleinunternehmen bieten eine Vielzahl an unterschiedlichen Ausbildungsberufen und gute Rahmenbedingungen. Dort gibt es oft auch die Möglichkeit sich noch kurzfristig für eine Ausbildung mit Beginn in diesem Jahr zu bewerben.

Die IHK-Organisation befragte im Juli 2022 bundesweit rund 15 000 Betriebe zur beruflichen Ausbildung. Dabei zeigte sich das Engagement der Unternehmen, ihre Ausbildung für Jugendliche attraktiv zu gestalten und die Wünsche der Generation Z so weit wie möglich aufzunehmen. Hierbei wurden unter anderem Maßnahmen genannt wie die Umsetzung moderner Ausbildungsmethoden, Schaffung flacher Hierarchien und finanzieller Anreize. Mit einer als attraktiv wahrgenommenen Ausbildung versuchen Unternehmen, sich erfolgreicher bei ihren potenziellen Auszubildenden zu bewerben.

Aber nicht nur die Unternehmen passen sich an. Auch die Berufsbilder selbst werden kontinuierlich überprüft und modernisiert. Zuletzt haben zum diesjährigen Ausbildungsstart die gastgewerblichen Berufe im Hotel- und Gastgewerbe eine Neuordnung erfahren, um dadurch auch die Attraktivität dieser Ausbildungen weiter zu erhöhen, heißt es in der IHK-Mitteilung weiter.

„Gerade in unsicheren Zeiten bietet eine duale Ausbildung jungen Menschen hervorragende Perspektiven. Der Fachkräftemonitor der IHK zeigt auf, dass in den kommenden Jahren in der Region jährlich allein auf Grund der demografischen Entwicklung durchschnittlich 22 400 Fachkräfte fehlen, am größten ist der Bedarf an Fachkräften mit einer klassischen dualen Ausbildung. Die Entscheidung für eine duale Ausbildung ist also mit Blick auf Arbeitsplatzsicherheit und Karrierechancen genau die richtige,“ so Engstler-Karrasch.

Nach einer Ausbildung eröffnet die berufliche Weiterbildung mit den bewährten Abschlüssen zum Betriebswirt, Fachkaufmann, Fachwirt, Meister oder IT-Professional vielfältige Karriere- und Entwicklungsperspektiven. Und: eine berufliche Höherqualifizierung in vielfacher Hinsicht. Absolventinnen und Absolventen schaffen damit regelmäßig den Aufstieg in Fach- und Führungspositionen, arbeiten selbstbestimmter und erzielen ein höheres Einkommen. Damit bietet eine Ausbildung und im Anschluss eine Weiterbildung eine interessante Alternative zu einem akademischen Bildungsgang, schreibt die IHK in ihrer Mitteilung abschließend.