„Two or Company“ kommt ins KulturCasino

Das KulturCasino veranstaltet das achte Donnerstags-Konzert mit two or company am 23. Juni um 19 Uhr in Paul´s Biergarten in Neu-Ulm. two or company bietet eine swingend-bluesige Reise durch das Great American Songbook: Die ausdrucksstarke Stimme von Claudia Kocian, der groovende Bass von Thomas Dirr und das swingende Piano von Bernhard Sinz.

Das lebendige Repertoire des Trios orientiert sich an Größen wie Ella Fitzgerald, Billie Holiday oder Frank Sinatra. So erklingen Klassiker wie Fly Me To The Moon, Georgia und Mr. Bojangles. Daneben werden New Standards wie Michael Jacksons Billie Jean oder Eurythmics Sweet Dreams umarrangiert, um sie mal soulig oder bluesig, mal als Bossa oder fetzige Rocknummer zu präsentieren. Das KulturCasino bietet die „KulturDonnerstage“ weiterhin bei freiem Eintritt bis in den September hinein an.