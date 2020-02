„Twitter-Gewitter“: Wie Feuerwehr und Behörden in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis soziale Medien nutzen – oder auch nicht

Soziale Netzwerke aus Datenschutzgründen still legen? Das forderte kürzlich der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink. Demnach müssten Ministerpräsident Kretschmann, aber auch alle anderen Behörden und Amtsträger in Land und Kommunen ihre Auftritte bei Facebook und Twitter abschalten. Brink hat massive Zweifel daran, dass die Unternehmen korrekt mit den Daten ihrer Nutzer umgehen. Und das dürften staatliche Stellen keinesfalls fördern, so seine Argumentation.

Die Landesregierung will ihre Auftritte keineswegs stilllegen. Viele Bürger suchten Informationen nicht mehr gezielt auf bestimmten Webseiten, sondern nutzen Facebook oder Twitter, um Wichtiges zu erfahren. „Würden wir uns aus diesen Netzwerken zurückziehen, wären wir für diese Menschen kaum noch sichtbar. Wir haben einen Auftrag von der Verfassung, die Bürgerinnen und Bürger über unsere Arbeit zu informieren. Dazu müssen wir dahin gehen, wo die Menschen sind“, erklärte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet.

Mehr dazu hier.