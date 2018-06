Turner, Theater und Hollywood

Abergläubisch will die Regisseurin der Matinee der Bewegung, Petra Margit Weber nicht sein, wenn sie von der 13. Ausgabe der Turnshow spricht. Doch sei es jedes Jahr immer wieder eine ganz besondere Herausforderung, mit bis zu 180 Sportlern des Turngau Ulms auf der Bühne des großen Hauses zu stehen.

Unter dem Titel „Sports go to Hollywood“ wollen auch in diesem Jahr wieder die Organisatoren die ganze Bandbreite an Sportarten und Altersklassen des Turngaus in einer Show auf die Bühne bringen. Von den großen Filmklassikern wie „Mission: Impossible“, „Indiana Jones“ oder „Fluch der Karibik“ hat sich Weber für die Bühnenschau inspirieren lassen, wie sie sagt.

Zahlreiche Gruppen folgten dem Aufruf, sich an der Matinee zu beteiligen. So fiel es Weber nicht leicht, die passende Besetzung zu finden. „Leider mussten wir auch einigen Gruppen auch eine Absage erteilen“, so Weber.

Hauptdarstellerin ist auch in diesem Jahr wieder Carolin Gutting in der komischen Figur der „Oma Gertrud“. Sie blickt ihrem Auftritt mit gemischten Gefühlen entgegen. Denn sie soll sich während der Show von der Bühnendecke aus schwindelnder Höhe mit dem Kopf nach unten abseilen. Doch Gutting sieht ihre Anspannung gelassen, wenn sie an die kleinsten Turner, die Buben und Mädchen, denkt. Für sie sei es besonders aufregend, zum ersten Mal auf einer großen Bühne wie der in Ulm zu stehen.

Vorstand Reinhold Eichhorn sieht neben der Unterhaltung auch die Möglichkeit, sich vor einem breiten Publikum zu präsentieren: „Wir wollen zeigen, was wir können.“ Schließlich sei im Turngau Ulm die Bandbreite vom Bundesliga-Turnern bis zum Anfänger vertreten. So sei es auch bundesweit einzigartig, dass in einer Theatershow Turngaugruppen mitgestalten. Das Zusammenspiel zwischen den Mitarbeitern des Theaters und der Sportler laufe dabei aus jahrelanger Erfahrung Hand in Hand.

Zu sehen ist die Matinee der Bewegung im Theater Ulm am Sonntag, 27. September, um 11 und 15 Uhr. Karten sind an der Theaterkasse zu haben.