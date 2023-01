Turn-Nachwuchscup des Turngaus Ulm

Der Turngau Ulm veranstaltet zusammen mit der Turnabteilung der SSG Ulm 99 den Turn-NachwuchsCup am Sonntag, 29.Januar, in der neuen Sporthalle in Gögglingen/ Donaustetten. Der Cup ist für Vereine im Gerätturnen, erwartet werden rund 100 Turnerinnen und Turner. Das Einturnen ist ab 13 Uhr, der Wettkampf beginnt um 14 Uhr. Der Turn-Nachwuchscup stellt den Einstieg in das Gerätturnen für Mädchen und Jungen vom sechsten bis zehnten Lebensjahr dar und wird an den fünf Geräten Boden, Sprung, Schwebebalken, Barren und Reck durchgeführt. Die jungen Teilnehmer/innen turnen verkürzte Übungen im Niveau der Pflichtübungen P3. Dieser Wettbewerb wird nur im Turngau Ulm in dieser Form so ausgerichtet. Die Besonderheit ist, dass hier Mädchen auch am Gerät der Jungen (dem Barren) und die Jungen am Gerät der Mädchen (dem Schwebebalken) turnen. Gewertet werden nur die vier punktbesten Geräte. Der Turn-Nachwuchscup deckt die turnspezifischen koordinativen Anforderungen inhaltlich mit den drei fundamentalen Bewegungsstrukturen des Turnens ab: Rollen, Springen und Schwingen.

Vereinsanmeldungen und Infos bei Uwe Mayer, Vizepräsident und Turnwart, Mail uwe.mayer@turngau-ulm.de