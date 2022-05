Tüsn spielt im Club Schilli

Die Gruppe Tüsn macht bei ihrer „Am Ende bleibt dir nichts - Tour 2022“ Station in Ulm. Das Konzert am Samstag, 21. Mai, beginnt um 20 Uhr im Club Schilli gegenüber vom Roxy. Als Vorgruppe dabei ist der Berliner Newcomer „Alles Solar“. Veranstalter ist die Roxy gemeinnützige GmbH, Karten im VVK kosten 17,50 Euro und an der AK 20 Euro.

„Die Welt im Wandel deiner Vorstellung. Du suchst die Kicks in unseren Krisen. Durchhalten ums Verrecken, jeder für sich. Auf der Flucht vor der Stille und sich selbst klickst du dich durch den Konsum hin zum Vergessen. Der kurze Halt im Hedonismus hilft für den Moment. Danach kann alles wieder weg - doch mehr muss her. Alles meins. Weil ich es kann. In der Absurdität des Daseins gibt der Kapitalismus dir die Möglichkeit, den Trost im Hier und Jetzt zu finden. Ein Quickfix“, heißt es in der Vorankündigung.