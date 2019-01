TSG verteidigt die Tabellenführung

Die gemischte D-Jugend der Handballer der TSG Ehingen hat sich am Wiblinger Tannenplatz trotz erheblicher Ausfälle in ihrem ersten Spiel des neuen Jahres einen 23:18 (10:6)-Sieg gegen die SG Ulm & Wiblingen erkämpft und die Tabellenspitze verteidigt. Das Trainerduo Marco und Elke Herberger hatte auf vier wichtige Stützen des Teams (Verletzung, Urlaub und Krankheit) verzichten müssen, so wurden kurzfristig drei E-Jugendliche rekrutiert. Den Beginn der Partie bestimmte Gastgeber Wiblingen und ging mit 3:0 in Führung. Danach erwachte das Ehinger Team aus dem Winterschlaf, erkämpfte sich die Bälle, verwertete seine herausgearbeiteten Chancen und kam mit acht Toren in Folge bei einer starken Abwehrleistung über ein 8:3 zum Pausenstand von 10:6. Im zweiten Durchgang spielten die Ehinger konzentriert weiter und bauten den Vorsprung auf 16:9 aus, ehe die Kräfte schwanden und der Gastgeber auf 23:18 verkürzte. Für die TSG spielten Oliver Paschke, David Berger, Leon Molnar, Niklas Herberger, David Wittenberg, Fynn Zeiger, Robert Zoller, Tim Gaumann, Jannick Schnautz, Lukas Freudigmann, Florian Stoll, Florian Schelkle.