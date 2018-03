TSG-Spieler entschädigen ihre Fans

Vor zwei Wochen hat der Handball-Viertligist TSG Söflingen in Deizisau mit 20:28 verloren und eine ganz schwache Leistung abgeliefert. Dafür entschuldigen sich die Spieler bei ihren Fans und bieten eine Wiedergutmachung an: Bei der Auswärtsfahrt zum Spiel in Herrenberg (Samstag, 17. März, 20 Uhr) werden Buskosten und Eintrittskarten aus der Mannschaftskasse bezahlt. Unterstützung werden die Söflinger auch brauchen, denn Herrenberg spielt bisher eine stabile und erfolgreiche Saison und belegt Platz vier der Tabelle mit Tuchfühlung nach ganz oben. Das Hinrundenspiel gewann trotzdem Söflingen.