Trotz starker Nachfrage bangt das Tierheim Ulm um seine Existenz

Die Formulierung „am Limit“ reiche schon lange nicht mehr aus, sagt Ralf Peßmann, Leiter des Ulmer Tierheims. Denn die Krisen prasselten nur so auf die Einrichtung herein. Die Zuschüsse der Kommunen reichten schon lange nicht mehr aus, um die Kosten abzufangen. Zudem seien die Tierheime voll bis zum Rand und müssten täglich neue Schützlinge ablehnen.

„Die Lage ist extrem angespannt“, sagt Peßmann im Gespräch mit unserer Redaktion. „Alles steht auf Rot.“ Denn zu den wahnsinnigen Kostensteigerungen komme ein Einbruch der Spenden hinzu. Normalerweise finanziert sich das Tierheim zu zwei Dritteln über Spendengelder. „Jetzt, wo die Menschen unter den höheren Preisen leiden, spenden sie weniger“, sagt er. Die Kommunen decken mit dem vertraglichen Pauschalbetrag für Fund- und Verwahrtiere nur ein Drittel der Ausgaben. Der kürzlich auf zwölf Euro pro Stunde erhöhte Mindestlohn erschwert die finanzielle Situation des Tierheims zusätzlich.

Höhere Personalkosten

Die Lage sei brandernst und bitter nicht nur für sie, sondern für nahezu alle Tierheime in Deutschland. Peßmann hat bereits Kontakt zu den Städten Ulm und Neu-Ulm aufgenommen, um über einen höheren Zuschussbetrag zu verhandeln, aber auch das sei nicht einfach. „Wir müssen eine sinnvolle Lösung finden“, sagt er. Denn der einzige Kostenfaktor, an dem sie sparen könnten, sei das Personal. Da dieses sowieso schon nur den Mindestlohn bekäme, seien Einsparungen dabei nicht möglich. Wegen der Tiere könne auch nicht an Heizkosten gespart werden.

In Ulm kommt erschwerend hinzu, dass der Um- und Neubau der Tierhäuser seit 2016 noch nicht fertiggestellt ist. Zu Beginn kalkulierten sie etwa 1,5 Millionen Euro ein. Aktuell ist die Rechnung bei über 3,5 Millionen – ohne die Kosten für das Katzenhaus. Wie kann es zu so einer immensen Steigerung kommen? 2016 sei laut Peßmann ein Jahr gewesen, in dem die Baufirmen sehr gut beschäftigt waren. Dadurch stiegen auch die Kosten. Im Zuge der Corona-Pandemie gingen die Preise dann bekanntermaßen erneut durch die Decke und einzelne Rohstoffe waren nur schwer zu beschaffen. „Wir hätten die Baustelle nach dem ersten Bauabschnitt eigentlich schon stilllegen können“, sagt Peßmann. An dieser Stelle halfen die Hauptsponsoren Anita und Erwin Müller mit einer großzügigen Spende aus. Die Einrichtung nahm außerdem einen Kredit auf.

Ein weiteres Problem verschärft die Situation: Die Tierhäuser sind voll. Jeden Tag lehnen die Mitarbeitenden Tiere ab. „Mittlerweile kommen Anfragen aus ganz Deutschland“, sagt Peßmann. Aber wieso werden so viele Tiere von ihren Besitzerinnen und Besitzern abgegeben? Peßmann zufolge sei das der Pandemie geschuldet.

Peßmann wünscht sich eine dauerhafte Lösung für das Ulmer Tierheim

Die Menschen waren die meiste Zeit zu Hause, hatten Zeit und holten sich darum ein Tier ins Haus. Jetzt, da die Einschränkungen aufgehoben wurden und weniger im Homeoffice gearbeitet wird, haben viele keine Zeit mehr, um sich um ein Haustier zu kümmern. Oftmals werden etwa Hunde nicht richtig darauf vorbereitet, allein zu sein. „Die Hunde bellen dann, der Vermieter beschwert sich und dann muss das Tier halt weg“, sagt er. Das werde zwar bei der Abgabe nicht immer so erzählt, „aber eine nach zwei Jahren auftretende Allergie ist schon ungewöhnlich“.

Mittlerweile drohten einige Halter und Halterinnen, dass sie ihr Haustier einschläfern lassen, wenn das Tierheim es nicht aufnimmt. Diese Fälle würden aber gemeldet und nachverfolgt. „Ein gesundes Tier darf nicht eingeschläfert werden, das machen Tierärzte in der Regel auch nicht“, sagt Peßmann. Und dennoch finde sich manchmal einer, der es dann doch macht.

„Die Hoffnung steht und fällt mit der Kommune, sonst haben wir massive Probleme, für die wir keine Lösung haben“, sagt Peßmann. In seinen Augen müsse man sich an die neuen Begebenheiten anpassen. „Es geht nicht nur darum, ein Loch zu stopfen, sondern ob Tierheime so überhaupt noch standhalten.“