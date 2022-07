Trotz Spenderorgan treten diese Transplantierten in die Pedale

Diese Zahl macht traurig: Jeden Tag sterben in Deutschland etwa vier Menschen, denen ein Spenderorgan das Weiterleben ermöglicht hätte. Um auf den eklatanten Mangel an Spenderorganen in Deutschland hinzuweisen – aktuell warten 8700 Menschen auf ein solches –, haben sich 27 Transplantierte und Dialysepatienten aufs Rad geschwungen.

Sie starteten im Süden Bayerns und wollen Heilbronn erreichen. Nun machten sie Station an der Ulmer Uniklinik. Ihre Radtour soll gleichzeitig zeigen: Auch mit Spenderorgan ist ein schwungvolles Leben möglich.

Die Uniklinik war am Mittwoch das dritte Etappenziel der „Radtour pro Organspende“. Bereits seit 2007 macht diese auf den Organmangel in Deutschland aufmerksam. Die diesjährige Tour führt von Bad Heilbrunn nach Heilbronn.

Zunächst wartete auf die 27 Radler ein flaches Etappenstück zwischen Augsburg und Ulm, dann galt es, bei schwülen 29 Grad den Oberen Eselsberg zu erklimmen. Empfangen wurden die Transplantierten von den Transplantationsbeauftragten von der Uniklinik (UKU), der RKU und vom BWK. Und von einer kühlen Erfrischung und Snacks.

Die Transplantationsbeauftragten Professor Dr. Karl Träger (UKU), Dr. Imke Hübner (RKU) und Dr. Holger Gässler und seine Kollegin Dr. Judith Bauer (beide BWK) begrüßten die Radelnden und bedankten sich für ihr Engagement.

Dass die Spendenbereitschaft in Deutschland so niedrig sei, liege auch an den sogenannten Organspendeskandalen der vergangenen Jahre. Diese hätten dazu geführt, dass die Zahl der Spenden einen „dramatischen Tiefstand“ erreicht habe. Pro eine Million Einwohner würden nur 10,9 Spenden anfallen. Die vielen Wartepatienten stünden dieser Situation „machtlos“ gegenüber.