Trio versucht sich am Wechselgeldbetrug

Gleich in zwei Ulmer Geschäften sind drei Betrüger am Freitagabend gescheitert, teilt die Polizei mit.

Jeweils mit einem 200 Euro-Schein versuchten zwei Frauen und ein Mann einen Wechselfallenschwindel in einem Bekleidungsgeschäft und einer Bäckerei in der Ulmer Herrenkellergasse. Zunächst waren sie in dem Bekleidungsgeschäft und täuschten dort vor, etwas kaufen zu wollen.

Da ihr die Umstände der Bezahlung mit dem Geldschein verdächtig vorkamen, verwies die Inhaberin des Bekleidungsgeschäftes die drei Personen umgehend aus dem Laden. Kurzerhand begaben sich die Betrüger daraufhin in einen gegenüberliegende Bäckerei.

Wechselgeld bleibt in der Börse

Auch dort bezahlten sie zunächst ihren Einkauf mit einem 200 Euro-Schein. Plötzlich wollten sie nun ihren Einkauf doch nicht und deshalb ihren Schein zurück. Bei der Rückgabe des Wechselgeldes hielten sie sich aber zurück. Auch hier erkannte die Verkäuferin den Betrugsversuch rechtzeitig.

Eine Frau wird von den Zeugen als etwa 30 Jahre alt beschrieben. Sie hat lange glatte braune Haare, zum Pferdeschwanz gebunden und ist etwa 1,7 Meter groß, die zweite Frau als soll etwa 25 Jahre alt sein, 1,6 Meter groß, schwanger und bekleidet mit einem schwarz-weißem Oberteil mit Glitzereinlagen beschrieben. Der Mann soll etwa 28 bis 35 Jahre alt sein und ist etwa 1,75 Meter groß. Er wird als schlank aber mit Bauchansatz beschrieben. Seine Haare waren an den Seiten kurz rasiert. Bei allen drei Personen soll es sich um Osteuropäer handeln, teilt die Polizei mit.