Trickdiebinnen sind erfolgreich

Bargeld haben zwei Frauen am Dienstag in Ulm erbeutet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frauen betraten gegen 16 Uhr ein Geschäft in der Westerlinger Straße. Ihre Einkäufe bezahlten sie mit einem 50 Euro-Schein.

Im weiteren Gespräch gelang es ihnen, die Angestellte abzulenken und an die Kasse zu gelangen. Sie gaben vor, auf der Suche nach Geldscheinen mit einer speziellen Seriennummer zu sein.

Später kam heraus, dass mehrere 50 Euro-Scheine aus der Kasse fehlten.