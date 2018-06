Trickbetrüger: Vielversprechende Hinweise nach TV-Sendung

Mit einem perfiden Trick zockt ein Unbekannter in ganz Deutschland Tankstellen ab. Seit 2015 treibt der Mann unter anderem auch in Baden-Württemberg sein Unwesen.

Nach dem Trickbetrüger wird vergangene Woche auch in der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" öffentlich gefahndet. Seitdem seien 30 Hinweise eingegangen, sagt Christian Wörner, Sprecher der Polizei Reutlingen, auf Nachfrage von schwäbische.de. "Zwei davon wurden als vielversprechend eingestuft", so Wörner. Gefasst worden sei der Mann bislang aber nicht. Die gesamten Hinweise würden nun erstmal abgearbeitet.

Der Trickbetrüger war vor allem im Südwesten Deutschlands aktiv. Dort ist nun auch die zentrale Ermittlung angesiedelt. (Foto: Polizei Reutlingen)

Mit der Höhe der eingegangenen Hinweise nach der Sendung ist die Polizei zufrieden. Die Zahl liege im Rahmen der Erwartungen. Der Grund, weshalb sich die Fahndung nach dem Mann hinzieht, liege darin, dass viele verschiedene Dienststellen involviert seien. Der Trickbetrüger ist bundesweit aktiv gewesen.

Der Unbekannte hatte laut der Polizei Reutlingen bislang mindestens 46 Mal Erfolg mit seiner Betrugsmasche. Die Dunkelziffer, so vermutet die Polizei, ist aber deutlich höher. Der Schwerpunkt seiner Taten lag zwischen Reutlingen und Heilbronn. Der Unbekannte war aber auch am Bodensee, im Allgäu sowie in Ulm und in anderen deutschen Regionen aktiv.

Trickbetrug läuft immer gleich

Die Masche des Unbekannten war immer die Gleiche: Er kauft an Tankstellen nur Kleinigkeiten für geringe Geldbeträge ein. Dem Kassierer gibt er dann ein Trinkgeld oder schenkt diesem Getränke. Anschließend verwickelt er den Kassierer in einer freundliches Gespräch und bittet ihn oder sie darum, einen Stapel Geld zu wechseln. Es handelt sich dabei nur um 10 Euro Scheine, die in größere Geldscheine getauscht werden sollen. Beim Nachzählen stellt das Kassenpersonal fest, dass ein zehn Euro Schein zum genannten Betrag fehlt und gibt dem Mann das Geld zurück.

Dann kommt der entscheidende Moment des Betrugs. Der Trickbetrüger legt den fehlenden Schein auf den Stapel und nimmt zeitgleich unbemerkt mehrere Scheine weg und steckt sie ein. Nach Angaben der Polizei schafft es der Mann mit diesem Trick, jeweils 150 bis 250 Euro zu ergaunern.

