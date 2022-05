Treffpunkt Christsein erschließt das Ursymbol „Nacht“

Im Treffpunkt Christsein des Dekanats Ehingen-Ulm geht es in diesem Jahr um Ursymbole der Menschheit. Wie das Dekanat mitteilt, soll am Donnerstag, 12. Mai, ab 19 Uhr die Bedeutung der Nacht erschlossen werden. Die Nacht vernichte alle Farben, alles Leben. „Wie ein ewiges Schweigen ohne Zukunft und Hoffnung klingt innerlich das Schwarz“, sagte Wassily Kandinsky. So steht die Nacht auch für Sinnlosigkeit und Nihilismus sowie für den verborgenen Gott. Über dem Urchaos am Schöpfungsmorgen regiert die Nacht, bevor sich im ersten Licht die Farben entfalten. Zu reden sei auch über die Gottes- oder Seelennacht vieler Mystiker, heißt es. Dabei werden auch Bilder von Sieger Köder einbezogen. Online-Teilnahme via „Zoom“. Freier Zugang über www.zoom.us bei „Einem Meeting beitreten“ mit Meeting-ID: 885 296 9290, Kenncode: 196365. Über die Rufnumme 0731 / 9 20 60 10 und E-Mail: dekanat.eu@drs.de werden Link oder Telefonnummer zum Mithören zugeschickt. Man kann auch zeitgleich im Saal des Bischof-Sproll-Hauses in Ulm, Olgastr. 137 teilnehmen.