Traumatisierter Serienstraftäter muss ins Gefängnis

Drogenbesitz, Hausfriedensbruch, Beleidigungen, versuchte Körperverletzung und räuberischer Diebstahl: Es ist eine Kette von Straftaten, für die sich ein Asylbewerber vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten musste. 2020 hatte der 21-Jährige aus Gambia zahlreiche kriminelle Taten begangen. Zum Verhandlungstermin erschien er erst nicht, obwohl er in in Untersuchungshaft sitzt.

Vom Angeklagten nichts zu sehen

Als sich am Prozesstag Richter, Schöffin, Schöffe, Staatsanwältin, Verteidiger, eine Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe, eine Dolmetscherin und ein Teil der 13 Zeugen im Amtsgericht einfanden, war vom Angeklagten nichts zu sehen. Zwei Stunden vergingen, bis der 21-Jährige in Handschellen in den Saal geführt wurde. Dass ein Angeklagter nicht erscheint, da er in Haft ist, könne passieren, so Alexander Kessler, Direktor des Amtsgerichts: „Wenn jemand kurzfristig in Haft kommt und die Person selbst nicht angibt, dass sie einen Gerichtstermin hat, kommt es vor, dass das Gericht nicht rechtzeitig informiert wird.“

In U-Haft sitzt der Gambier, weil ihm Bedrohung mit Sachbeschädigung und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird. Beim Prozess ging es jedoch nicht darum: 2020 soll der Mann innerhalb von vier Monaten in verschieden Geschäften Diebstähle begangen haben. Warenwert: zwischen 6 und 350 Euro. Als er erwischt wurde, sei er teils beleidigend geworden. Einmal habe er einen Sicherheitsdienstmitarbeiter mit einer Getränkedose attackiert, dieser blieb aber unverletzt.

Der Angeklagte war „sehr fleißig“

Nachdem ein Geschäft ein Hausverbot gegen ihn verhängt hatte, habe dieser den Laden noch mehrmals betreten. In dieser Zeit wurde er auch im Zug ohne Ticket erwischt. Zudem fand die Polizei bei ihm Marihuana und Ecstasy. Kommentar der Staatsanwältin: „Um es negativ zu sagen, war der Angeklagte sehr fleißig.“

Der 21-Jährige gestand die Taten teils, äußerte sich aber widersprüchlich. Der Asylbewerber war aus Gambia geflohen, kam 2018 nach Deutschland. Wegen Körperverletzung hat ihn bereits das Landgericht Nördlingen verurteilt.

Von 13 Zeugen mussten nicht alle aussagen, um Richter Bernhard Lang und die Schöffen zu überzeugen.

Mit falschen Vorstellungen nach Europa gekommen

Die Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe beschrieb den Mann als Heranwachsenden mit massiver Reifeverzögerung. Er sei „eher ein Jugendlicher als ein Erwachsener“, da er in Gambia nur wenige Jahre, in Deutschland nur wenige Monate zur Schule gegangen sei und durch den Tod seines Vaters und die Flucht traumatisiert sei.

Die Staatsanwältin plädierte für eine Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Sein Verteidiger sprach sich für eine Jugendstrafe von einem Jahr und vier Monaten aus. Für ihn ist der Angeklagte eine „verlorene Seele“. Er sei mit falschen Vorstellungen nach Europa gekommen, sei hier alleine und habe kaum Chancen gehabt, sich zu integrieren. „Wenn man solche Leute holt, muss man sich auch um sie kümmern“, sagt Mayer.

Keine positive Sozialprognose

Eine Bewährung würde sich lohnen, wenn dem Mann ein Bewährungshelfer zur Seite stünde. Der Angeklagte wurde dann verurteilt: zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung. Der Richter begründete: Man könne ihm keine positive Sozialprognose geben. Der 21-Jährige habe keine Perspektive, seine Kette an Straftaten sei nur durch die Untersuchungshaft unterbrochen worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.