Transporeon ist der Nächste im Kreis der „Ersten 11“

In Ulm soll an prominenter Stelle das Albert Einstein Discovery-Center entstehen, in dem die bahnbrechende Forschung des gebürtigen Ulmers greifbar wird. Doch das kostet viel Geld, ein Verein will das Vorhaben umsetzen. Der sich nun über eine weitere Großspende freut.

Für „einen guten Start in das neue Jahr“ habe nun die Ulmer Transportmanagement-Plattform Transporeon gesorgt, so der Verein. Das Unternehmen sei der fünfte Hauptsponsor unter den „Ersten 11“, die sich in besonderer Weise für das geplante Albert Einstein Discovery-Center einsetzen.

Mit 50 000 Euro fördert das Unternehmen mit Sitz in Ulm, der Geburtsstadt Albert Einsteins, das künftige Erlebniszentrum rund um das Leben und Werk des weltbekannten theoretischen Physikers. „Wir freuen uns, dass das Albert Einstein Discovery-Center, auch Transporeons Heimatstadt, entstehen wird. Albert Einsteins wissenschaftliche Entdeckungen haben sich in vielfältiger Weise in unserem täglichen Leben niedergeschlagen. Darüber hinaus ist es aber auch Albert Einsteins Weltanschauung, die ihn zurecht zu einem der eindrücklichsten Menschen unserer Geschichte gemacht haben“, betont Stephan Sieber, Geschäftsführer der Transporeon GmbH. Der Scheck wurde am 20. Januar 2022 an Nancy Hecker-Denschlag, Vorsitzende des Vereins, der hinter dem Discovery-Center steht, übergeben.

Eines der Ziele des Erlebniszentrums ist es, insbesondere jungen Menschen einen positiven Zugang zu Naturwissenschaft und Technik zu verschaffen und sie im besten Fall für die MINT-Fächer begeistern. Darüber hinaus soll Besuchern ein umfänglicher Einblick in das Leben Einsteins geboten werden. Zudem ist eine Technologieausstellung geplant, die zeigt, wie seine Theorien in Technologien umgesetzt wurden, die wir heute ganz alltäglich verwenden. An vielfältigen Experimentierstationen sollen den Besuchern interaktiv die Zusammenhänge technischer und naturwissenschaftlicher Phänomene verständlich gemacht werden.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass dieses einzigartige Projekt sowohl bei den Ulmern als auch bei den Touristen sehr erfolgreich sein wird und – was besonders wichtig ist – sich zu einem Ort entwickeln wird, der für jedes Kind und jeden jungen Erwachsenen einen Besuch wert ist. Mit Sicherheit wird das Discovery-Center viele von ihnen dazu motivieren, den Weg der Wissenschaft einzuschlagen und große Ingenieure, Physiker, Informatiker und Ähnliches zu werden“, so Stephan Sieber.

Mit der Sponsoring-Kampagne „Die ersten 11“ sollen Unternehmen gefunden werden, die den Bau des Entdeckungs- und Erlebniszentrums rund um das Leben und Werk Einsteins finanziell fördern. Die elf Hauptsponsoren erwartet für ihr besonderes Engagement eine Ehrung im Foyer des Discovery-Centers.