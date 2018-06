Tragfähige Lebensperspektiven für alle

Bezahlbares Wohnen, soziale Grundsicherung, kulturelle und politische Teilhabe: Mit Themen, die ihre Partei traditionell vertritt, wirbt Eva-Maria Glathe-Braun im Bundestagswahlkampf um Stimmen für die Linke. Die 58-Jährige tritt zum zweiten Mal als Direktkandidatin im Wahlkreis Ulm/Alb-Donau an. Vor vier Jahren erzielte sie 3,6 Prozent der Erst- und 4,6 Prozent der Zweistimmen. Zum Vergleich: 2013 erreichte die Linke im Bund 8,6 Prozent; sie kam in Baden-Württemberg mit 4,8 Prozent nicht über die Fünf-Prozent-Marke. Diesen Wert will die Linke dieses Mal deutlich überspringen. Bei der Bundestagswahl will die Linke wieder drittstärkste Partei werden. Rot-Rot-Grün hält die Parteiführung nicht für die wahrscheinlichste Regierungskonstellation, aber auch nicht für ausgeschlossen.

Die Linke muss bundesweit einen Spagat schaffen: Zu ihren Anhängern zählen ältere, traditionellere Wähler im Osten und junge Alternative in westdeutschen Großstädten, Arbeitnehmer und Antifa, Gewerkschafter und Arbeitslose.

Und auch Glathe-Braun muss einen Spagat leben, wenn sie die Unterschiede zwischen der Stadt Ulm und dem ländlich geprägten Alb-Donau-Kreis betrachtet: „In der Stadt stellen sich Fragen nach Wohnraum und Arbeit, auf dem Land geht es um den Öffentlichen Personennahverkehr, die ärztliche Versorgung, hohe Kindergarten-Gebühren und den immer noch schleppenden Breitband-Ausbau.“

70 Mitglieder haben die Linken in Ulm und im Alb-Donau-Kreis. Nicht viel: „Aber wir merken, dass uns die Uni Ulm mit den vielen Studenten einfach gut tut.“ Gerade in Ulm könne sie immer mehr interessierte junge Leute bei Veranstaltungen der Partei begrüßen.

„Soziales Ausbluten des Wohnens“

Vor allem das Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ bewegt Glathe-Braun, geprägt durch ihr berufliches Umfeld, das Theater: „Durch meine Tätigkeit in einer Branche mit ihren befristeten Arbeitsverhältnissen, geringen Einkommen, Honorarverträgen und geteilten Diensten erlebe ich täglich, was es bedeutet, unter solch prekären Arbeitsbedingungen leben zu müssen.“ Sie weiß: „In vielen Orten können sich selbst Durchschnittsverdiener einen Umzug nicht mehr erlauben. Die Bezahlbarkeit von Wohnraum ist für mehr als die Hälfte der Bevölkerung eine finanzielle Herausforderung.“ Gleichwohl werde Wohnraum öffentlicher Träger weiter privatisiert. Ihre Kritik: „Gerade öffentliche Träger müssen soziales Wohnen wieder als eine ihrer ureigensten Aufgaben verstehen. Es darf kein soziales Ausbluten des Wohnens in den Zentren geben.“

Ebenso vehement setzt sich Glathe-Braun für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens ein. Hier wird allen Bürgern ein staatlich finanziertes Einkommen zugesichert – ohne Verpflichtung zur Arbeit oder zu anderen Gegenleistungen. Andere staatliche Zahlungen wie das Arbeitslosengeld oder das Kindergeld entfallen dafür. Co-Parteichef Bernd Riexinger zählt zu den Gegnern. Leiharbeit, Scheinselbstständigkeit, das „repressive Sanktionssystem Hartz IV“: Eva-Maria Glathe-Braun nennt viele weitere Punkte, gegen die sie kämpft. Ihr Ziel: „Tragfähige Lebensperspektiven für alle.“ Im nächsten Bundestag wird die Ulmerin trotz ihres Wahlkampfes, zu dem auch Spitzenkandidat Bernd Riexinger am 20. September erwartet wird, nicht vertreten sein: Auf der Landesliste ist sie nicht abgesichert. Und im Wahlkreis Ulm/Alb-Donau trägt seit 1949 die CDU den Sieg heim.