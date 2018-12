Torwandschießen im Aktuellen Sportstudio: Steven Eitel vom TSV Bermaringen spielt 1:1 gegen Bundestrainer Jogi Löw

Mit einem sehenswerten Treffer hat sich der 19-jährige Steven Eitel vom TSV Bermaringen für das Torwandschießen im Aktuellen Sportstudio qualifiziert. Am Samstagabend kam es zum Showdown. Sein Gegner war kein geringerer als Bundestrainer Jogi Löw.

Steven Eitel schoss das Amateur-Tor des Monats am 10. November im Kreisliga A-Derby gegen den FV Asch-Sonderbuch. Das Tor in der 21. Spielminute war das 3:0 für den TSV Bermaringen und somit die Vorentscheidung. Das Spiel endete 5:0. Und was machte das Tor des 19-Jährigen so besonders? Es war ein Freistoß, den Steven Eitel von der rechten Seite nahe der Mittellinie aus schoss. Der Ascher Torhüter unterschätzte den Ball, der links oben im Kreuzeck landetet. Ein Ascher Zuschauer hatte im Video diesen Wunderschuss festgehalten, der den Kicker aus Bermaringen jetzt geradewegs ins ZDF-Sportstudio brachte. Es war zudem das erste Tor, das der junge Spieler im Trikot der Aktiven beim TSV Bermaringen erzielte. Beim Torwandschießen trat Steven Eitel dann gegen Nationaltrainer Jogi Löw an. Der wäre an diesem Abend durchaus zu besiegen gewesen, doch auch der 19-Jährige hatte etwas Ladehemmungen. So endete das Torwandschießen des Amateurkickers aus Bermaringen gegen den Bundestrainer im Aktuellen Sportstudio mit einem gerechten 1:1. Jogi Löw traf einmal oben, Steven Eitel einmal unten.