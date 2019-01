Topf in Flammen

Leicht verletzt wurde eine 58-Jährige am Dienstag bei einem Feuer in Munderkingen.

Der Brand entwickelte sich gegen 11 Uhr in einem Haus in der Michel-Buck-Straße. Die Bewohnerin sei nur kurz in den Keller gegangen, sagte sie der Polizei. Einen Topf mit Essen hatte sie auf dem Herd stehen lassen. Da dieser an war, fing das Essen an zu brennen. Als die Frau zurück kam, bemerkte sie das Feuer im Kochtopf. Sie löschte die Flammen, verletzte sich hierbei jedoch leicht und ging zu einem Arzt. Die Feuerwehr war vor Ort und prüfte, ob das Feuer auf die Küche übergegriffen hatte. An ihr und dem Gebäude entstand kein Schaden.