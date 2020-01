Tom Jones und Kool & the Gang kommen zum Open Air im Klosterhof Wiblingen

Tom Jones und Kool & the Gang treten beim Open Air Konzert im Klosterhof in Wiblingen auf. Das teilt die zuständige Agentur am Dienstag mit.

Am Mittwoch, 22. Juli 2020, um 20 Uhr, kommt Tom Jones. Tags darauf, am 23. Juli, kommt mit Kool & the Gang eine der erfolgreichsten Bands nach Wiblingen.

Tom Jones begeistert seit 50 Jahren

In den 50 Jahren seiner Karriere hat Tom Jones immer wieder seine erstaunlichen Stärken unter Beweis gestellt. Seit über fünf Jahrzehnten begeistert Tom Jones, inzwischen 79 Jahre alt, sein Publikum als Live-Performer sowie mit seinen zahlreichen Hits – darunter auch seine letzten Alben „Long Lost Suitcase“, „Spirit In The Room“ und „Praise & Blame“.

Tom Jones, der Sohn eines Bergarbeiters aus dem walisischen Pontybridd, stieg vom Hilfsarbeiter und Staubsaugervertreter zur Ikone des Showgeschäfts auf. Die Leidenschaft fürs Singen entdeckte er bereits in seiner Kindheit und Jugend, als er in einem örtlichen Kirchenchor sang.

Als Clubsänger tingelte er zunächst durch Wales und ab 1964 durch die Londoner Bars. Dort fiel er dem Manager Gordon Mills auf, der mit ihm Platten produzierte. Die erste Single „Chills and Fever“ floppte, doch schon der Nachfolgetitel „It's Not Unusual“ landete als Nummer 1 in den britischen Charts.

Viele Hits folgten. „It’s Not Unusual“, „Thunderball“ für den gleichnamigen James Bond-Blockbuster, „Delilah“, „What’s New Pussycat?“, „She’s A Lady“, „Help Yourself” oder „Green Green Grass Of Home” haben sich mehr als 100 Millionen Mal verkauft.

Kool & the Gang gehört zu den erfolgreichsten Bands der Welt

Mit mehr als 70 Millionen verkauften Tonträgern, zwei Grammys und sieben American Music Awards zählen Kool & the Gang zu den erfolgreichsten Bands der Welt. In diesem Sommer kommt die Band für bisher zwei Konzerte nach Deutschland, eines davon am Donnerstag, 23. Juli, um 19.30 Uhr in Wiblingen im Klosterhof.

Fünfzig Jahre haben Kool & The Gang als Band nun schon auf dem Buckel und sind in dieser Zeit kein bisschen leiser geworden. Mit ihrer explosiven Mischung aus Jazz, Funk und R’n’B erklomm die Kultband in den 1970er und 80er Jahren den Pop-Olymp. Ihre Musik schaffte es auch nach Hollywood auf die Soundtracks von Filmen wie „Rocky“ und „Saturday Night Fever“. Kool & the Gang wurde mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.