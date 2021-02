Toilettengang endet im Gefängnis

Ein Toilettengang hat einen jungen Mann in Ulm ins Gefängnis geführt. Laut Polizeiangaben hatte der 23-Jährige am Freitag kurz vor 22 Uhr die Sanitäranlagen in einer Ulmer Klinik aufgesucht. Nach dem Sport müsse er noch kurz eine Toilette aufsuchen, hatte der Mann gegenüber dem Sicherheitspersonal der Klinik angegeben. Wie der Wachdienst später der Polizei mitteilte, hatte sich der 23-Jährige in der Vergangenheit schon mehrmals ohne wirklichen Grund in der Klinik aufgehalten. Deshalb informierte der Wachdienst die Polizei. Als die Beamten den jungen Mann überprüften, stellten sie fest, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde. Da er den von ihm geforderten Geldbetrag nicht aufzubringen in der Lage war, musste der obdachlose junge Mann eine Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt antreten.