Tödlicher Unfall auf der A8 bei Dornstadt: Autobahn komplett gesperrt

Ein Muldenkipper ist am Freitagmorgen gegen 7 Uhr auf der Autobahn Richtung Merklingen auf Höhe Dornstadt in den Gegenverkehr geraten. Dabei wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer, der Fahrer des leeren Muldenkippers verstarb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn ist aktuell zwischen Merklingen und Ulm-West in Fahrtrichtung Ulm gesperrt.

Laster gerät auf Gegenfahrbahn

Laut ersten Informationen war der Lkw am Morgen von der Autobahnauffahrt Ulm-West in Richtung Merklingen unterwegs. Auf Höhe Dornstadt kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links ab und rammte die Betonleitplanke der Autobahn. Er geriet in den Gegenverkehr, der Laster prallte dabei auf einen VW Touareg, in dem sich vier Personen befanden, und kippte um.

Die Fahrerin des VWs wurde eingeklemmt und dabei schwerverletzt, er musste von der Feuerwehr befreit werden. Den Fahrer des Lkws schleuderte es aus dem Fahrzeug, er wurde unter seinem Führerhaus eingeklemmt.

44 Feuerwehrleute aus Ulm und Dornstadt rückten zum Unfallort aus. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Lkw-Fahrers feststellen. Mit einem Kranwagen wird der querliegende Lkw derzeit bewegt, um zumindest den Verkehr direkt hinter dem Unfall abfließen zu lassen.

Die Autobahn Richtung München ist derzeit komplett gesperrt.