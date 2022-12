Tödlicher Messerangriff: Angehörige und Bürger zwischen Trauer und Wut

Polizeiautos überall, etliche Medienvertreter aus ganz Deutschland und ein beklemmender Nebel prägen am Morgen nach der schrecklichen Tat die Gemeinde Illerkirchberg. Dort, wo am Montagmorgen ein Mann zwei Schulmädchen, wohl mit einem Messer, attackierte, hat sich ein Meer aus Blumen und Kerzen gebildet.

Der Angriff, der für eines der Mädchen tödlich endete, erschüttert den Ort, die Region und ganz Deutschland.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich am Nachmittag ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Auch der türkische Botschafter Ahmet Basar Sen war vor Ort.

Innenminister Strobl verurteilt die Tat zutiefst. "Das Leben eines jungen Menschen wurde brutal ausgelöscht. Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen der Opfer", sagte Strobl bei seinem Besuch in Illerkirchberg. Doch bei all dem Schmerz, den man für die Opfer fühle, sei die Tat keinesfalls eine Rechtfertigung für Hass und Hetze. Das betonte auch der türkische Botschafter, der vor einer Gedenkminute am Tatort die Familie der 14-Jährigen besucht hatte.

Innenminister Strobl betonte zudem, dass aktuell weder Hinweise auf eine politische noch eine religiöse Tat gebe.

Das getötete Mädchen hat laut Innenministerium die deutsche Staatsbürgerschaft besessen und einen türkischen Migrationshintergrund. Zudem gehört ihre Familie der alevitischen Gemeinde Ulm an. Diese veranstaltete am Nachmittag eine Trauerfeier.

Die Tat habe die türkische Gemeinschaft stark verunsichert, sagte Ahmet Basar Sen beim Besuch des Tatorts. Das ist auch bei der Trauerfeier der alevitischen Gemeinde in Ulm am Nachmittag zu vernehmen.

Trauerfeier der alevitischen Gemeinde

"Das junge Mädchen hatte ihr ganzes Leben noch vor sich", ist von den Trauergästen zu hören. Junge Männer blicken immer wieder auf ihr Handy, hoffen auf neue Erkenntnisse zu dem Fall, die Antworten auf noch offene Fragen bieten können. Türkische Medien, heißt es von vor Ort, würden die Tat aufs Schärfste verurteilen. Der Aufruhr sei groß.

Zahlreiche Menschen legen am Dienstagmorgen Blumen nieder. (Foto: Rauneker)

Aufgrund des hohen Interesses muss die Polizei im Bereich um die Herrlinger Straße den Verkehr regeln. Etwa 300 Menschen waren gekommen, um ihre Anteilnahme auszudrücken, der Schock sitzt bei allen tief.

Tränen und Wut am Tatort

Zahlreiche Menschen kommen am Dienstagmorgen zum Tatort, legen Blumen nieder und zünden Kerzen an. Einige haben Tränen in den Augen, anderen sieht man die Verzweiflung und Wut über die Tat an.

In der Kirche St. Sebastian wurde ein Trauerbuch ausgelegt, in das jeder Trauernde hineinschreiben kann. Um 18 Uhr lädt die Kirchengemeinde zum "gemeinsamen Trauern" ein.

Die Menschen, die am Dienstagmorgen zum Tatort kommen, um zu trauern und Blumen niederzulegen, sind erschüttert. "Wir haben selbst Kinder und Enkelkinder, die zur Schule laufen. Jetzt haben wir Angst um sie", sagt eine Frau.

Bei der Trauerfeier der Alevitischen Gemeinde in Ulm ist die Polizei vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Etwa 400 Menschen sind gekommen, um Anteil zu nehmen. (Foto: Selina Ehrenfeld)

Tatjana und Rudi F. wohnen in einem Nachbarort. Auch sie legen Blumen nieder. "Ich könnte explodieren. Die Regierung hat gnadenlos versagt. Die Bürger wurden alleingelassen", sagt die 35-jährige Tatjana F. Sie selbst habe zwei Töchter - die sie ab jetzt nur noch mit dem Auto zur Schule fahren möchte. "Wir kommen selbst aus Russland. Aber wir wissen, wie wir uns in einem anderen Land benehmen müssen", sagen die beiden und verweisen damit auf die Herkunft des Tatverdächtigen, der Asylbewerber ist.

Die Angst macht sich auch bei anderen breit, der Messerangriff ist zum Politikum geworden. "Man hat Angst wegen der anderen Flüchtlinge im Ort", sagt eine andere Frau. Sie fordert, dass der Täter schnellstmöglich zur Rechenschaft gezogen wird.