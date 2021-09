TK Maxx eröffnet Geschäft in Ulm

Am Donnerstagvormittag hat sich die Tür der ersten TK Maxx-Filiale in Ulm geöffnet, in den Sedelhöfen. Dort sollen Kunden nun die Möglichkeit haben, auf „Schatzsuche“ nach Top-Marken und Designer-Brands zu gehen.

TK Maxx in den Ulmer Sedelhöfen ist eröffnet. (Foto: TK Maxx)

Das bietet TK Maxx auf 1900 Quadratmetern: Marken-Mode und -Schuhe, Designer-Handtaschen, Kosmetik, Spielzeug und Interior-Pieces. Das Besondere: Die Produkte sollen bis zu 60 Prozent günstiger sein.

Es entstehen 45 neue Arbeitsplätze in verschiedenen Positionen des Verkaufs.

Das Konzept hinter TK Maxx heißt Off-Price und bedeute, Kunden „das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis“ zu bieten.

TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und gehört zu TJX Europe, einem selbstständigen Unternehmensbereich des weltweit größten Off-Price-Unternehmens TJX Companies Inc. aus den USA.