Tischtennis: Ochsenhausen erfüllt sich den Traum und holt den Pokal

Der deutsche Tischtennis-Vizemeister TTF Liebherr Ochsenhausen hat es geschafft und die Seuchenserie von zehn verlorenen Finals in Folge beendet. Beim Final-Four-Turnier in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena schlug der Bundesliga-Tabellenführer im Endspiel den Ligazehnten Werder Bremen mit 3:1 und holte seinen neunten großen Titel - den ersten seit 15 Jahren. Im Halbfinale hatten die TTF den TTC Grenzau mit 3:0 geschlagen, Bremen den ASV Grünwettersbach mit 3:1.

„Ich liebe den Nervenkitzel“, hatte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic vor dem Final Four gesagt, doch zunächst einmal sorgte er selbst dafür – mit der überraschenden Aufstellung von Jang Woojin, der von den zahlreichen TTF-Fans unter den 4000 Zuschauern frenetisch begrüßt wurde. Der 23-Jährige Südkoreaner, der in seiner Heimat seit seinem Triple-Trumph bei den Korea Open und seinem Mixedsieg mit der Nordkoreanerin Cha Hyo Sim eine Symbolfigur für die Wiederannäherung der Länder ist, kam – nicht ganz unerwartet - endlich zum Einsatz. Bereits am 31. Dezember war der Weltranglisten-11., der im Sommer als Back-up verpflichtet worden war, in Deutschland angekommen, um sich akribisch auf den Tag X vorzubereiten.

Mehr entdecken: Drei Rivalen hoffen auf Ausrutscher der TTF

Der begann mit einigem Zittern für die TTF. Der Franzose Simon Gauzy, zwei Tage zuvor erstmals Vater geworden, tat sich anfangs gegen Mihai Bobocica extrem schwer, lag 6:11, 10:11 zurück, und hätte er auch den zweiten Satz abgegeben, hätte der 24-Jährige wohl auch das Match verloren. Gauzy aber wehrte den Satzball ab und drehte die Partie (13:11, 11:9, 12:10). Immer wieder punktete der EM-Zweite von 2016 mit seiner Longline-Rückhand.

Hugo Calderano, die Nr. 6 der Welt, hatte also Rückenwind, und der Brasilianer nutzte ihn. Beim 11:6, 11:6, 10:12, 11:9 gegen den Kasachen Kirill Gerassimenko war der 22-Jährige klar der bessere Mann.

2:0 hieß es also für die TTF, als Jang Woojin mit seinen braunen Strähnchen im schwarzen Schopf an den Tisch ging gegen den Dänen. Woojin, der ehemalige Schüler-Weltmeister, der mit 16 zwei Jahre in der TTF-Nachwuchsleistungszentrum LMC verbracht hatte, blieb allerdings gelassen – und fokussiert. Lind hatte Probleme mit seinen extremen Schnittvarianten. Mit 11:9, 11:5, 12:10 siegte der Koreaner, im dritten Satz machte er einen 5:9-Rückstand wett.

Auf ging's ins Finale gegen Bremer, die für ihr Halbfinale eine Stunde länger brauchten, ehe Routinier Bastian Steger mit dem zweiten Punkt reüssierte. Die TTF erwischten die optimale Aufstellung. Calderano war gegen den Ungarn Hunor Szöcs klarer Favorit – und schaltet nach zu passivem Start (9:11) auf Attacke-Modus: 11:5, 11:6, 11:6 hieß es am Ende, Calderano dominierte mit seiner Rückhand nach Belieben.

Jang Woojin wurde von Trainer Dmitrji Mazunov an Nr. 2 nominiert. „Als er an Silvester kam, hat er sich sofort optimal ins Team eingefügt und gezeigt, dass er stark in Form ist“, begründete Mazunov. Tatsächlich hatte der 14 Jahre ältere Steger anfangs Probleme mit dem schnellen Spiel Jangs und dessen mirakulösen Aufschlägen, dann aber wendete sich das Blatt: Jang wirkte hektisch, Steger weit stabiler, sicherer und fokussierter, er ließ den Koreaner einfach die Fehler machen und siegte am Ende verdient mit 7:11, 11:3, 11:5, 6:11, 11:9. Kurios: Beim Stand von 4:3 für Wang im fünften Satz krachte die Kugel bei einer Vorhand Stegers in zwei Hälften, da der Ball aber relativ sicher ins Aus gesegelt wäre, schenkte der Bayer den TTF den Punkt. Fairness belohnt der Tischtennisgott zuweilen

Pejinovics Zusatzjoker, sein Mann für die gewissen Stunden, hatte also nicht gestochen, dafür stach der französische Vater. Wieder lag Simon Gauzy gegen Gustavo Tsuboi fast fatal mit 10:12, 11:9, 9:11 zurück, wieder zeigte er sein großes Kämpferherz und gewann noch mit 11:9, 11:4. Im fünften Satz gewann er nach 1:4-Rückstand zehn Punkte in Serie, ging auf die Knie und ballte die Faust.

Calderano verwandelte die Vorlage erneut – und stürzte die Ochsenhausener, die in den sechs Stunden am Samstag fast bei jedem Ball kollektiv auf der Bank aufsprangen, endgültig in einen Freudentaumel. Im Spitzeneinzel gegen Steger machte der Brasilianer den Schlusspunkt: 13:11, 11:8, 11:3 hieß es am Ende, der Final-Fluch ist gebrochen. Calderano breitete seine Hände aus, und Gauzy nahm ihn Huckepack und ließ ihn hochleben.