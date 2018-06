Tim Ohlbrecht verlässt die Ulmer Basketballer

Basketballer Tim Ohlbrecht verlässt Ratiopharm Ulm. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Sein Ende Juni auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

Der 29-jährige Center spielte insgesamt drei Jahre für Ratiopharm Ulm und kam dabei auf 74 Einsätze in der Basketball-Bundesliga und neun im EuroCup.

Tim Ohlbrechts Vertrag läuft am 30. Juni 2018 aus. Für die Saison 2018/19 werde der 29-Jährige nicht nach Ulm zurückkehren, heißt es in der Mitteilung des Vereins: „Ratiopharm Ulm bedankt sich bei Ohlbrecht für seine Leistungen und sein Engagement auf und abseits des Parketts und wünscht ihm für seine persönliche Zukunft viel Erfolg.“

Ohlbrecht spielte 2014 erstmals für die Ulmer

Ohlbrecht, der 2014 erstmals für die Ulmer auflief, kam insgesamt auf 74 Bundesliga- und neun EuroCup-Einsätze im Ulmer Trikot. Nachdem der 2,10 Meter große Ohlbrecht in der Saison 2015/16 in Russland auf Korbjagd gegangen war, kehrte er in der Rekordsaison in die Donaustadt zurück und gehörte bis einschließlich der Saison 2017/18 dem Kader von Trainer Thorsten Leibenath an. Seine persönliche Bestleisung gelang Ohlbrecht mit 26 Punkten und zwölf Rebounds am 17. Dezember 2016 beim 85:95-Auswärtssieg in Vechta.

Ebenfalls nicht mehr für die Ulmer auflaufen wird Luka Babic. Der kroatische Nationalspieler traf erst im Dezember 2017 in Deutschland ein und kam in 17 Bundesligaeinsätzen auf durchschnittlich 4,8 Punkte, 3,8 Rebounds und 2,1 Assists.

