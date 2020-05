Tiergarten Ulm eröffnet am 6. Mai wieder – aber nicht für alle

Der Tiergarten Ulm in der Friedrichsau öffnet nach siebenwöchiger Schließung ab 6. Mai wieder. Zunächst aber nur für Jahreskartenbesitzer, die sich vorher anmelden müssen. Die Anmeldung ist ab Dienstag, 5. Mai, möglich.

Vorbehaltlich der aktuellen Situation und eventueller kurzfristiger Änderungen sollen der Tiergarten Mitte Mai auch für andere Besucher zugänglich sein, so die Ulmer Stadtverwaltung in einer Mitteilung am Montag.

„Natürlich ist es schade, dass der Besuch zunächst nur für eine stark begrenzte Personenzahl möglich ist, aber wir müssen weiterhin sehr vorsichtig agieren. Der gewählte Weg bietet am besten einen langsamen, geregelten Start“, wird Stefanie Kießling, Leiterin des Tiergartens, zitiert.

Gerade in den Osterferien ist der Tiergarten Ulm eines der beliebtesten Ausflugsziele in Schwaben. Aber auch diese Pläne macht Coronaaktuell zunichte. Der Zoo ist geschlossen. Dabei gibt es einige Jungtiere, die Sie noch nie gesehen haben.

Hintergrund der schrittweise Öffnung: Die Mehrzahl der Tiere befinde sich in Gebäuden. Es stünden demnach nicht viele Ausweichmöglichkeiten für Besucher auf Außenflächen zur Verfügung.

Jahreskartenbesitzer werden für ihre Treue belohnt

Nach ausführlichen Beratungen habe die „tierische Dienststelle“ der Stadtverwaltung aber ihre Strategie festgelegt: Zuerst sollen Jahreskartenbesitzer für ihre Treue belohnt werden.

„Es sind ja insbesondere die regelmäßigen Tiergartenbesucher, die uns in ihrem Alltag vermissen. Diese haben nun die Vorreiterrolle und können zeigen, dass es im Tiergarten auch mit Abstand sehr schön sein kann“, so Kießling.

Auch für die tierischen Bewohner der Einrichtung sei ein langsamer Weg zurück von Vorteil. Ein „unkontrollierter Ansturm von Besuchern“ wäre nach sieben Wochen auch für die Tiere sehr anstrengend, erklärt der stellvertretende Tierpflegeleiter Thomas Kellhofer. „Die eingeschränkte Personenzahl gibt Mensch und Tier die Möglichkeit, das gegenseitige Beobachten als abwechslungsreich und interessant zu empfinden und dabei entspannt zu bleiben.“

Diese erste Einstiegsphase des Tiergartens ist zunächst bis zum 18. Mai vorgesehen, erklärt Christian Giers, Leiter der Abteilung Grünflächen. Anschließend soll sich jedermann für einen Besuch anmelden können.

„Außerdem arbeiten wir gerade daran, bargeldlose Kassiervorgänge einzuführen – alles natürlich unter dem Vorbehalt kurzfristiger Änderungen aufgrund aktueller Entwicklungen“, so Giers.

Die Rahmenbedingungen der ersten Öffnungsphase im Überblick: