Tiergarten Ulm am Freitag geschlossen

Der Tiergarten Ulm ist am Freitag, 6. September, aus betriebsinternen Gründen geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Morgen mit. Am Samstag soll der Tiergarten in der Ulmer Friedrichsau wieder normal geöffnet haben, so ein Sprecher der Stadtverwaltung auf Nachfrage.

Geöffnet ist der Tiergarten Ulm sonst über das ganze Jahr.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

Sommer: Von April bis September täglich von 10 bis 18 Uhr.

Winter: Von Oktober bis März täglich 10 bis 17 Uhr.

Einlass ist immer bis jeweils 30 Minuten vor Schließung.