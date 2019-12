Thermoschlafsäcke und Unterwäsche für Obdachlose

Eine Weihnachtsüberraschung für Obdachlose haben die Stiftung „Samariter für Ulm“ und der Arbeiter-Samariter-Bund am Samstag an Ulmer Organisationen übergeben, die in Kontakt mit Obdachlosen stehen. Im Rahmen einer bundesweiten Kältehilfe-Aktion wurden 75 Pakete übergeben, die Obdachlosen durch die kalte Jahreszeit helfen sollen. Thermounterwäsche, eine Hygienetasche mit allerlei Waschsachen und ein Thermoschlafsack wurden an die Bahnhofsmission, die Caritas-Wohnungslosenhilfe und das DRK-Übernachtungsheim übergeben. Ergänzt wurde die Spende mit 75 weiteren Paketen, die nicht zur Kältehilfe gehören, sondern ein echtes Weihnachtsgeschenk sind: weitere Kleidungsstücke oder Lebensmittel und auch Weihnachtsgeschenke für die Tiere der Obdachlosen. Denn: Die Obdachlosenbetreuer wissen um die Bedeutung der Tiere für ihre Klienten. Oft dienen sie als Partner, Trostquelle und Ersatz für eine verlorene Familie. Die stellvertretend beschenkten Organisationen werden in den nächsten Tagen die Pakete und die Geschenke an die Obdachlosen in Ulm verteilen.