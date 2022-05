Thema vorschulische Kinderbetreuung

Die nächste BiZ & Donna-Veranstaltung findet am Mittwoch, 22. Juni, im großen Gruppenraum des Ulmer Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Wichernstraße 5 statt. Thema ist die Vorschulische Kinderbetreuung in Ulm, Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis. Das Familienbüro der Stadt Ulm sowie deren Pendant aus Neu-Ulm informieren über rechtliche Grundlagen, grundsätzliche Regelungen und Kinderbetreuungsformen. Die Veranstaltung richtet sich an alle am Thema interessierten Personen. Die zweistündige Veranstaltung beginnt um 9 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de ist erforderlich.