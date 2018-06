Theatercard soll Abwärtstrend bei Abos stoppen

Das Theater Ulm leidet unter einem Rückgang der großen Abos – von 9185 auf 9081 sind die klassischen Abonnenten in der laufenden Spielzeit geschrumpft. Diesem Abwärtstrend soll mit der Einführung einer Theatercard entgegen gesteuert werden. Dies kündigte Verwaltungsdirektorin Angela Weißhardt jetzt im Kulturausschuss an.

Die neue Theatercard soll einmalig für eine Saison 95 Euro kosten, sie gilt für eine ganze Spielzeit und ist nicht übertragbar. Der Theaterfreund und Käufer könne alle seine Wunschvorstellungen auf der Grundlage dieses Sockelbetrags mit einem Rabatt von im Schnitt 45 Prozent buchen. Der Verwaltungsleiterin zufolge könnte diese Rabattkarte für alle Viel-Theatergänger zur runden Sache werden. Weißhardt will auch die Idee realisieren, die Vergünstigung im Scheckkartenformat als „Geschenkkarte“ zu bewerben, wo das jeweilige „Glückskind“ dann nur noch den ermäßigten Vorstellungspreis berappen muss. Die erste Auflage soll bereits am 1. Juni herauskommen.

Das Jahr 2013 wird beim Theater markiert vom drei Millionen Euro teuren sechsten Bauabschnitt der Generalsanierung. Bis Ende Januar hatte das Große Haus eine Auslastung von 74 Prozent. Die Verwaltungsleitung ist mit Blick auf die Einhaltung des Gesamtbudgets zuversichtlich.

Die kommende Spielzeit (2013/14) steht dann unter dem doppeldeutigen Motto „Wahn-Sinn“. Das Funktionsteam von Generalmusikdirektor Timo Handschuh und Operndirektor Matthias Kaiser stemmt mit Verdis „Otello“ die Eröffnungsproduktion im Großen Haus am 26. September im Musiktheater. In der Sparte Schauspiel folgt Molières rasante Komödie „Tartuffe“ in der Inszenierung von Andreas von Studnitz am 3. Oktober. Und das Ballett wartet am 17. Oktober mit einer Doppel-Choreografie von Roberto Scafati und seinem italienischen Choreografen-Kollegen Francesco Nappa unter den Mottos „Gleichzeitig“ und „Catatumbo-Lightning“ als Uraufführung auf.

Wie bereits berichtet, präsentiert der Theatersommer auf der Wilhelmsburg in der Zeit zwischen dem 16. Juni und 20. Juli dieses Jahr das Musical „Hair“ (ab Sonntag, 16. Juni 16 Vorstellungen) und Carl Zuckmayers „Hauptmann von Köpenick“ (sechs Vorstellungen ab Sonntag, 30. Juni). Der Vorverkauf laufe nach Maß, sagte Weißhardt. Vor allem beim Musical „Hair“ hofft das Theater auf ausverkaufte Vorstellungen.

Näheres über den Spielplan des Theaters Ulm gibt es im Internet unter: