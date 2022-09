Theater Ulm zeigt „Der zerbrochne Krug“

Zum Start der Theatersaison 2022/23 präsentiert das Theater Ulm Heinrich von Kleists „Der zerbrochne Krug“, in der Inszenierung von Schauspieldirektor Jasper Brandis. Premiere des Stücks ist am Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr im Großen Haus, teilt eine Sprecherin des Theaters Ulm mit.

Ein „Meister des Doppelsinnigen“, wie Heinrich von Kleist es laut der Sprecherin des Theater Ulms ist, versieht seinen 1808 uraufgeführten Dramentext mit dem zweideutigen Untertitel „Lustspiel“. Denn der ob der eigenen Doppelmoral und diverser anderer Hindernisse strauchelnde Dorfrichter Adam sitzt über dem wortwörtlich eigenen Fall zu Gericht: Vordergründig verhandelt Adam das Entzweigehen eines Krugs von Marthe Rull, angeblich verschuldet durch Ruprecht, den Verlobten ihrer Tochter Eve.

Dem verdächtig fahrigen Richter ist vor allem daran gelegen, die als Zeugin vernommene Eve einzuschüchtern und den verklagten Ruprecht möglichst rasch zu verurteilen. Geht es ihm etwa darum, die Anwesenden von der eigenen Person abzulenken? Neben dem Krug Frau Rulls ist in der vergangenen Nacht nämlich vor allem auch die Ehre ihrer Tochter beschädigt worden, als „so Schändliches, dass es kein Mädchenmund wagt, auszusprechen“, von ihr gefordert wurde, fasst die Sprecherin das Stück zusammen.

Für alle, die schon vorab einen Einblick in die Hintergründe des Werks und die Inszenierungsansätze erhalten möchten, bietet das Theater am Sonntag, 11. September, die Möglichkeit, bei der Matinée ins Gespräch mit Regisseur Jasper Brandis und Mitgliedern des Ensembles zu kommen. Am Samstag, 10. September, ergibt sich die Gelegenheit, bei einer öffentlichen Bühnenprobe Einblicke in den Arbeitsprozess zu erhalten, teilt die Sprecherin mit. Inszenierungsfotos stehen ungefähr eine Woche vor der Premiere auf der Website bereit. Wer sich das Stück anschauen möchte, kann sich bis zum 14. September Premierenkarten telefonisch unter 0731/1614403 oder per E-Mail an s.schumacher@theater-ulm.de reservieren.