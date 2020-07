Theater Ulm trauert um Intendanten

Pavel Fieber (78), der ehemalige Intendant des Ulmer Theaters, ist tot. Von 1985 bis 1991 war Fieber in Ulm tätig. Das Theater teilte am Dienstag mit: „Wir würdigen sein Wirken in Ulm mit ehrendem Gedenken.“ Er starb am Montag, wie seine Agentur mitteilte.

Noch im März 2020 nahm Pavel Fieber an einer Gesprächsrunde ehemaliger Intendanten anlässlich der Jubiläumsspielzeit des Ulmer Theaters teil und betonte die aus seiner Sicht die enormen Möglichkeiten und das künstlerische Potential des Hauses.

In der Tschechoslowakei geboren

Der Theatermann wurde am 30. September 1941 in Krnov in der Tschechoslowakei geboren, wuchs in Bayern und Wien auf und absolvierte seine Schauspielausbildung am renommierten Max-Reinhardt-Seminar sowie ein Gesangstudium an der Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien.

Engagements als Schauspieler und Regisseur führten ihn an die Städtischen Bühnen in Lübeck, Mainz, Wuppertal, Bonn, Dortmund und Bremen, an die Staatstheater Karlsruhe, Darmstadt und Saarbrücken, ans Schauspielhaus Düsseldorf, die Staatsoper Hannover, das Theater des Westens in Berlin, ans Staatstheater am Gärtnerplatz in München, das Volkstheater Wien und in die Felsenreitschule nach Salzburg.

Er war auch Darsteller

Pavel Fieber kam auf über 100 Inszenierungen in Schauspiel, Oper und Musical, als Darsteller übernahm er eine Vielzahl bedeutender Rollen, als Prof. Higgins in „My Fair Lady“ stand er über 1500 Mal auf der Bühne. Zudem arbeitete er vielfach für Film und Fernsehen.

Als Intendant leitete er nach seiner Ulmer Zeit das Pfalztheater Kaiserslautern und als Generalintendant das Badische Staatstheater Karlsruhe, war langjährig im Vorstand der Intendantengruppe und künstlerischer Leiter der Luisenburg-Festspiele Wunsiedel und der Burgfestspiele Mayen.