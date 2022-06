Theater Ulm lädt zu Kammerkonzert ein

Beim 7. Kammerkonzert am Sonntag, 26. Juni, um 11 Uhr im Foyer des Theaters Ulm spielen Vanessa Brenzinger-Schüz (Flöte), Anne Schumacher (Violoncello) und Giovanni Piana (Klavier). Zu diesem Anlass haben die drei Musiker folgendes Programm zusammengestellt und einstudiert: Franz Joseph Haydn: Flötentrio, G-Dur, Hob.XVI: 15; Bruno Bettinelli: Divertimento per Flauto, Cello e Pianoforte; und Louise Farrenc: Trio pour Piano, Flûte et Violoncello, op. 45. Karten zu 17 Euro gibt es unter www.theater-ulm.de.