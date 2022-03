Theater Ulm führt Kunst gegen Putins Krieg ins Feld

Das Theater Ulm stellt sich auf die Seite der Ukraine. Am Montag findet eine Benefizveranstaltung statt.

„Wir bringen unsere uneingeschränkte Solidarität mit dem ukrainischen Volk zum Ausdruck.“ Sogar im diktatorischen Russland, dessen Machthaber Putin das Nachbarland Ukraine mit Militärgewalt annektieren und unterdrücken will, hätten „mutige Künstlerinnen und Künstler“ in einem offenen Brief dem Nachbarland ihre moralische Unterstützung signalisiert und so Haftstrafen riskiert, so das Theater Ulm in einer Mitteilung.

Umso wichtiger sei es, in den Ländern, in denen Bürger ihre Meinung und Haltung frei äußern können, sich mit den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zu solidarisieren. Auch das Theater Ulm möchte ein solches Zeichen setzen und zudem aus der Ferne „wenigstens einen kleinen Teil“ zur Verminderung des Leids beitragen.

Aus diesem Anlass lädt das Theater am Montag, 14. März, um 18 Uhr zu einer Benefizveranstaltung in das Theaterfoyer ein. Unter dem Motto „Kunst ist solidarisch“ werden Mitglieder aller Sparten des Theaters musikalische, tänzerische und literarische Beiträge präsentieren.

Schauspielerinnen und Schauspieler lesen Texte von unter anderem von Kurt Tucholsky und Karl Kraus, musikalische Beiträge aus Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms und Gustav Mahler kommen von den Ensemblemitgliedern Maria Rosendorfsky, I Chiao Shih, Markus Francke sowie der gebürtigen Ukrainerin Maryna Zubko.

Ebenso beteiligt am künstlerischen Programm sind der Opernchor des Theaters Ulm, Mitglieder des Philharmonischen Orchesters der Stadt Ulm und die Tanztheatercompagnie des Theaters Ulm.

Der Eintritt ist frei und solange möglich, wie es die Platzkapazität zulässt, um Spenden für die „Aktion Deutschland Hilft“ wird gebeten. Die Spende ermögliche es dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, Schutzsuchende in der Ukraine und den Nachbarländern mit Trinkwasser, Lebensmitteln, Medikamenten sowie Notunterkünften zu versorgen. Weitere Informationen unter www.aktion-deutschland-hilft.de