Theater Ulm beteiligt sich an bundesweiter Theateraktion

„Auf die Plätze! Endlich! Los! Theater-Staffellauf fürs Klima“ ist das Motto einer bundesweiten Theateraktion. Station in Ulm ist am 18. Mai.

Unter diesem Motto starten am dem 1. Mai deutsche Theater und Theaterfestivals zusammen mit freien Ensembles und Theaterschaffenden einen Staffellauf fürs Klima. Dieser führt über zwei Routen mit insgesamt 30 Stationen durch die gesamte Bundesrepublik von Nord nach Süd, von Theater zu Theater. Der Startpunkt ist in Recklinghausen gewesen und parallel dazu am 2. Mai in Kiel. Am 19. Mai kommen beide zum Auftakt des Augsburger Klimafestivals ins Ziel.

An den Stationen werden vielfältige kreative Aktionen, wie Theaterstücke zur Klimakrise, Szenische Lesungen, Podiumsdiskussionen, Poetry Slams, Konzerte oder auch Aktionen im öffentlichen Raum dargeboten. Ziel der Aktion ist es, ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Theaterbetrieb zu setzen.

Anlässlich dieser noch nie dagewesenen Aktion veranstaltet das Theater Ulm gemeinsam mit dem Agenda-Büro der Stadt Ulm am 18. Mai einen Markt der Nachhaltigkeit auf dem Theatervorplatz. Lokale Akteure und Verbände, die im Sinne der Natur und des vorausschauenden Wirtschaftens handeln - wie beispielsweise das Reparatur-Café Ulm - versammeln sich von 14 bis 18 Uhr und bieten allen Interessierten Informationen und Hilfestellungen für einen klimafreundlichen Alltag. Künstlerinnen und Künstler des Theaters erwecken mit Interventionen und Performances diesen Rummelplatz naturschonender Möglichkeiten auch theatral zum Leben.