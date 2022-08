Theater, Politik und ein paar rockige Dinos

Das Roxy in Ulm startet im September in die Hallensaison – und mit 22 Konzerten, Comedy-, Tanz-Labor-Veranstaltungen und Theater. Das teilen die Veranstalter in einer Vorschau mit.

Unter anderem kommt am Freitag, 9. September, Joris mit seiner „Willkommen Goodbye-Tour“ ab 20 Uhr in die Werkhalle. Tickets kosten im Vorverkauf 37,20 Euro. Politisch wird es am Donnerstag, 15. September. Dann hält der ehemalige Bundesminister Franz Müntefering ab 19 Uhr im Stadthaus Ulm einen Bürgerimpuls-Vortrag. Der Eintritt hierfür ist frei. An mehreren Abenden, am Donnerstag, 22., Freitag, 23., und Sonntag, 25. September, jeweils um 20 Uhr, ist das Teatro International mit „endlich – ein Spiel mit dem Tod in 8 Akten“ im Studio im Roxy zu Gast. Karten kosten 14 Euro.

Zu einem Familien-Konzert mit Heavysaurus lädt das Roxy am Sonntag, 25. September, um 15 Uhr in die Werkhalle ein. Heavysaurus ist eine Kinder-Rock-Band mit musikalischen Anleihen aus Hard Rock und Heavy Metal, verpackt in eine spektakuläre Bühnenshow mit einer echten Live-Band – in Dinosaurierkostümen, heißt es in der Vorschau weiter. Das Konzert ist klaut Veranstalter für Kinder ab drei Jahren geeignet. Tickets kosten im Vorverkauf 19,70 Euro, an der Abendkasse 23 Euro.