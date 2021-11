Laila aus Ulm schafft die erste Hürde bei The Voice of Germany

Halloween wird gemeinhin mit grusligen Verkleidungen und schaurigen Geschichten in Verbindung gebracht. Alles andere als angsteinflößend und schrecklich war der Auftritt von Leila Ghaleb in der Gesangsshow „The Vocie of Germany“ (TVOG).

Ihre Gesangseinlage, die am Halloweenabend auf Sat.1 ausgestrahlt wurde, sorgte nicht nur beim Publikum im Studio für Begeisterung. Auch die vier Coaches Sarah Connor, Mark Forster, Nico Santos und Johannes Oerding buhlten um die Gunst der Neu-Ulmer Studentin. Dabei kann die junge Frau nicht nur gut singen. Sie hat auch einen interessanten Lebenslauf.

Erste Erfahrungen aus dem Bereich des Operngesangs

Ursprünglich kommt Laila Ghaleb aus der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Dort hat sie ihre ersten musikalischen Erfahrungen im Bereich des Operngesangs gesammelt. Sie trat unter anderem im Opera House in Kairo auf, ehe sie auf den Bereich Musical umstieg.

Seit eineinhalb Jahren lebt Ghaleb nun in Ulm und studiert an der Hochschule Neu-Ulm Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation. Zuvor besuchte sie eine deutsche Schule in Kairo, wo sie ihr Abitur machte. Die 21-Jährige spricht neben Arabisch, Englisch und Deutsch auch Französisch.

Umworben von allen vier Coaches

Ihrem Traum, Sängerin zu werden, ist Ghaleb mit ihrem Auftritt bei „TVOG“ nun ein großes Stück nähergekommen. Sie performte den Song „I Could Have Danced All Night“ aus dem Musical „My Fair Lady“ und überzeugte damit alle vier Coaches.

Zuerst drückte der Singer-Songwriter Nico Santos auf seinen Buzzer. Sein Stuhl drehte sich um, er erblickte Ghaleb als Erster der vier Coaches. Ihm folgte Mark Forster. In letzter Sekunde, als Ghalebs Stimme schon fast verklungen war, buzzerten auch noch Johannes Oerding und Sarah Connor. Somit wollten aller vier Promis die 21-Jährige in ihr Team holen.

Johannes Oerding war baff, als er sie sah

Die vier Coaches, die nur die Stimme des jeweiligen Kandidaten oder der jeweiligen Kandidatin hören, müssen sich also voll auf ihre Ohren verlassen. Erst wenn gebuzzert wird, dreht sich ihr Stuhl nämlich um und sie sehen die Sängerin oder den Sänger zum ersten Mal. Wenn ein Coach buzzert, bedeutet das zudem, dass der jeweiligen Kandidatin oder dem jeweiligen Kandidaten ein Platz im Team angeboten wird. Genau das schaffte Laila Ghaleb – und zwar vier Mal, mehr geht nicht.

Sänger Johannes Oerding merkte dann an, dass er mit einer etwas anderen Person als der 21-Jährigen gerechnet hat: „Ich habe eine schrullige Alte erwartet, die mit einem Regenschirm herumtanzt.“ Und Mark Forster? Er sagte, dass sich Ghaleb songmäßig noch verändern müsse, wenn sie es bei „TVOG“ möglichst weit schaffen wolle.

800 Abonnenten auf ihrem Instagram-Kanal

Sarah Connor war hier anderer Meinung und betonte, dass genau solche Musicalsongs besonders sind, da das nicht jeder könne. Sie sagte zur Leistung der 21-Jährigen: „Das war echt fresh, aufgekratzt und energetisch.“

Letztlich entschied sich Laila Ghaleb für Sarah Connors Team. Wie weit es die 21-Jährige bei „The Voice of Germany“ schafft, ist noch nicht bekannt. Auch wie bekannt sie durch ihre Auftritte in der Show wird, bleibt abzuwarten. Aktuell hat die aus Kairo stammende Sängerin knapp 800 Abonnenten auf ihrem Instagram-Kanal.

Ausgestrahlt wird die Sendung immer sonntags um 20.15 Uhr auf Sat.1 und donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.