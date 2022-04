„The Second Life - Das zweite Leben“ im Kino in der Rosengasse

Das Naturkundliche Bildungszentrum und Mephisto-Kino zeigen am Mittwoch, 27. April, um 19 Uhr als Kooperation im Kino in der Rosengasse 15 den Film „The Second Life - Das zweite Leben“. In der 2020 erschienenen 90-minütigen Dokumentation beobachtet Dokumentarfilmer Davide Gambino drei Tierpräparatoren bei ihren Vorbereitungen zu einer „Taxidermy Championship“ und gibt Einblicke in das Handwerk und seine philosophischen Implikationen. Anschließend hat das Publikum Gelegenheit, mit Sophia Tegel zu sprechen: Die 28-Jährige ist seit 2019 Tierpräparatorin am Naturkundlichen Bildungszentrum in der Kornhausgasse, wo sie die zoologische Sammlung betreut. Die „Taxidermistin“, wie der Beruf auch genannt wird, nahm selbst an den Europameisterschaften der Tierpräparatoren 2018 teil und belegte dort zusammen mit einem Kollegen den 5. Platz.