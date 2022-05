The Busters kommen ins Roxy nach Ulm

Ska gehört zu den besten Mitteln gegen schlechte Laune. Kaum eine andere Musik vertreibt so verlässlich trübe Gedanken und schwere Beine und lässt dabei Raum für klare politische Botschaften, heißt es in einer Pressemitteilung des Roxy in Ulm. Deutschlands Ska-Band Nummer Eins The Busters kommen am Freitag, 3. Juni, um 20 Uhr auf ihrer MOVE!-Tour in die Roxy-Werkhalle.

The Busters leben das Motto „Ska against racism“, die Mitglieder haben ihre Wurzeln in Indien, Ägypten, in der Türkei und in Deutschland. Mit ihrer neun Mann starken Besetzung schafft es die Band im Nu, die Menge durch ihre energische Spielfreude und durch ihre uneitle, lässige Präsenz mitzureißen, heißt es in der Ankündigung. Punkige Energie drängt durch die Hülle karibischer Rhythmik und lässt kein Bein stillhalten, versprechen die Organisatoren.