„The BossHoss“ überrascht auf dem Ulmer Marktplatz

Violett, Ohne Worte oder den Barfüßer: Sascha Vollmer alias Hoss Power einer der beiden Frontmänner der Band Boss Hoss kennt sich aus in der Ulmer Kneipenlandschaft. Auch wenn es schon ein paar Jahre her ist: Als angehender Grafiker besuchte der heute 46-Jährige in grauer Vorzeit die Berufsschule auf dem Kuhberg. Und durch seine kürzlich reaktivierte alte Band Hot Boogie Chillun ist Vollmer in Ulmer Rockabilly-Kreisen ein Begriff.

Ich bin gern im Ländle“

Am Mittwoch wollte der Wahl-Berliner Hoss Power in Ulm allerdings keine alten Bekannten besuchen, sondern Werbung für die neue Platte von Boss Hoss machen: Exklusiv für 20 Fans, die Karten bei Radio 7 gewannen, spielen sie sechs Songs aus ihrem neuen Album „Black Is Beautiful“. Bei Song Nummer acht, der letzten Zugabe mit Ulms wohl prominentesten Schlagzeuger auf der Bühne: Zu Jolene eilt OB Gunter Czisch auf die Bühne. Angekündigt wird das Stadtoberhaupt allerdings ob seiner weißen Haarpracht als „Ulms Frank-Walter Steinmeier, the Burger-Män“. Und Czisch, der nun als Ulmer Bundespräsident geadelte Jazz-Liebhaber, schlägt sich wacker – wenngleich er mit dem Equipment hadert: „Diese Fußmaschine muss man mit der Ferse schlagen“, sagt er. Das sei er nicht gewohnt, er bediene die Bass-Drum sonst immer mit den Zehenspitzen.

Ungewohnt ist alles

Ungewohnt ist alles bei dieser Marketingaktion, nicht nur die Fußmaschine der Trommel. Es fängt bei den Zuschauern an: Normalerweise spielen die insbesondere als Jurorenduo bei der Castingshow „Voice of Germany“ bekannt gewordenen Countryrocker um Hoss Power und Boss Burns (Alec Völkel) vor tausenden Zuschauern – oder gar Millionen, wenn sie in der Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ musizieren.

„The BossHoss“ spielen exklusives Konzert im Truck auf dem Ulmer Marktplatz. (Foto: Alexander Kaya)

Ein ungewohnter Augenschmaus ist auch die Bühne: Um 13 Uhr rollt der von 612 Pferdestärken angetriebene Truck, aus dessen (Show-) Auspuffrohren Flammen schlagen, auf dem Marktplatz an. Nachdem jeder der 20 Gewinner des Radio-7-Preisausschreibens mit einem Armbändchen versehen ist, geht’s rein in den Wohlfühl-Truck: Holzvertäfelung, John-Wayne-Bilder sowie Lampenschirme an den Wänden verwandeln den Laster in einen Saloon mit Live-Klub-Atmosphäre. „Ich bin gern im Ländle“, sagt der Berliner Völkel. Bei Vollmer ist das eh klar. Auch wenn er im tiefsten seines Inneren wohl am liebsten in Nashville-Tennessee weilen würde. Diesen Schluss lässt zumindest die Kostprobe ihres neuen Albums zu, die sie in Ulm zu besten geben. Unplugged, also nur mit akustischen Instrumenten, und in kleiner Besetzung sprengen sie alle Genregrenzen bleiben aber ihrem galoppierenden Partycountry trotzdem immer treu. Faust-in-den-Himmel-Refrains wie bei „Ayo“ oder „In Your Face“ inklusive.

Ihr Süddeutschen könnt nur mit Alk gut drauf sein“

Ungewohnt sind auch die nagelneuen Lieder. Textsicher sind die 20 Ulmer freilich nicht. Können sie auch gar nicht sein: „Black Is Beautiful“ erscheint erst am 26. Oktober. „Ihr Süddeutschen könnt nur mit Alk gut drauf sein“, sagt der Berliner Völkel scherzhaft, bevor Ulms Oberbürgermeister ans Schlagzeug schreitet. Und nach 45 Minuten ist das Konzert aus.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch spielt beim „Geheimkonzert“ an den Drums bei „The BossHoss“. (Foto: Helmstädter)

„Wir haben schon immer die Rock ‘N Roll-Flagge hochgehalten – aber noch nie so hoch, wie mit dieser Platte“, sagt Vollmer. Auf verbreitete Rock ‘N Roll-Attitüden wie Arroganz oder Unnahbarkeit verzichtet die Band allerdings komplett. Bis auch wirklich jeder der Marktplatzbesucher inklusive der Security-Mitarbeiter sein Selfie plus Autogrammkarte abgeholt hat, gedulden Hoss Power und Boss Burns sich. Um dann im Barfüßer endlich den Flammkuchen zu essen, für den vor dem Konzert keine Zeit mehr sei, wie der der Ex-Ulmer Berufschüler Hoss Power beklagt.

Am Dienstag spielte die Band noch in Bellenberg für den zwölfjährigen Adrian. Wie berichtet entschloss er als Neunjähriger seine Haare wachsen zu lassen um sie zu spenden. Auslöser war eine Dokumentation, in der es um Echthaarspenden an kranke Kinder ging. Aus den Haaren werden Perücken hergestellt – und eine solche, so Adrians Entschluss, sollte auch aus seinem blonden Schopf gefertigt werden. Der Radiosender Antenne Bayern war auf die Geschichte des Schülers aufmerksam geworden – und hatte dem Zwölfjährigen ein Privatkonzert mit Boss Hoss organisiert.

