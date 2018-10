Teva will mit Biotechnologie aus Ulm an die Weltspitze

Bittere Pillen mussten bei Teva in Ulm in jüngster Zeit genug geschluckt werden. Nun soll es mit der im Bau befindlichen Biotechanlage wieder aufwärts gehen.

Die Ratiopharm-Mutter befindet sich wie berichtet in einer umfassenden Restrukturierung, um den massiven Schuldenberg abzubauen, der durch teure Übernahmen in den vergangenen Jahren entstanden ist.

Das Gesamtunternehmen Teva befindet sich in einer kritischen Lage und steht vor enormen Herausforderungen“

Anfang des Jahres bekamen die damals noch 2700 Beschäftigten die schlechte Nachricht. „Das Gesamtunternehmen Teva befindet sich in einer kritischen Lage und steht vor enormen Herausforderungen“, hieß es wie berichtet in einem internen Schreiben. Zehn Prozent der Jobs sollten abgebaut werden.

Rechnerisch bedeutete dies, dass 270 Mitarbeitern (2700 ist die Zahl der Festangestellten inklusive 200 im Außendienst) die Kündigung droht. In Ulm jedoch, wurden nach Angaben von Teva, dem Ratiopharm-Mutterkonzern, am Standort nur 200 Stellen gestrichen. Und das im Rahmen eines Sozialplans ohne Kündigungen, also über Frühverrentungen sowie freiwilliges Ausscheiden mit Abfindungen unterfüttert.

Es ist eines unserer strategischen Ziele, ein globaler Leader bei Biopharmazeutika zu werden“

Betroffen gewesen seien alle Abteilungen außer der Biotechnologie. Nach dem Abbau arbeiten nun 2000 Menschen im Donautal und 500 in Blaubeuren-Weiler, inklusive Außendienst. Nach dem Aus für Teva in Berlin ist Ulm nun der letzte verbliebene Standort in Deutschland.

Der Arzneimittelhersteller Teva-Ratiopharm steckt tief in den roten Zahlen. Weltweit sollen deshalb rund 14.000 Stellen abgebaut werden. An den deutschen Standorten werden etwa zehn Prozent der Arbeitsplätze wegfallen. Dafür hat das Unternehmen jetzt einen Sozialplan erarbeitet.

Der Teva-Boss zeigte sich jetzt bei seinem Besuch am Standort Ulm optimistisch: Zusammen mit dem gesamten Teva-Vorstand kam Kåre Schultz ins Donautal. Sein großes Interesse galt dem Baufortschritt der biotechnologischen Produktionsanlage, die der Konzern für insgesamt 500 Millionen Euro am Standort Ulm baut. „Es ist eines unserer strategischen Ziele, ein globaler Leader bei Biopharmazeutika zu werden“, sagte Schultz. Teva habe die Fähigkeiten dazu und die kürzlich in den USA erhaltene Zulassung für einen monoklonalen Antikörper zur prophylaktischen Behandlung der Migräne sei eine Bestätigung der Biotechkompetenz und ein wichtiger Schritt, um das Leben von Migräne-Patienten zu verbessern.

Aktie hat ihren Wert mehr als verdoppelt

Dem deutschen Standort der Teva komme damit eine wichtige strategische Rolle für die Zukunft des Unternehmens zu, so Schultz. Ausgehend vom Jahrestief aus dem Jahr 2017 bei 9,38 Euro hat sich die Teva-Aktie nach Angaben der Webseite deraktionaer im Zuge einer satten Kurserholung mehr als verdoppeln können.

Doch die Risiken in Form von Preis- und Konkurrenzdruck seien weiter hoch. Deswegen setzt Teva in Ulm eher auf Premium-Pillen statt billiger Nachahmer-Medikamente: Biopharmazeutika.

Diese lassen sich aufgrund ihrer Komplexität nicht auf chemischem Weg herstellen, sondern nur mit aufwendigen und teuren Verfahren der Biotechnologie. Der Markt, von dem Ulm ab dem Jahr 2020 ein größeres Stück abhaben will, ist riesig: Der Umsatz mit biotechnologisch erzeugten Arzneimitteln auf dem deutschen Markt erhöhte sich nach Teva-Angaben 2016 auf 2017 um 12,4 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro.

Wie berichtet, entpuppte sich die 40-Milliarden-Dollar-Übernahme der Generikasparte des Konkurrenten Actavis als Desaster. Doch der Standort Ulm kam vergleichsweise glimpflich davon, denn weltweit kam es zu einer Vielzahl von Standortschließungen und bis zu 14 000 Stellen wurden abgebaut.