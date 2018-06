Teva investiert kräftig in Ulmer Biotech-Anlage

300 neue Arbeitsplätze schafft die Ratiopharm-Mutter Teva am Standort Ulm. Für einen dreistelligen Millionen-Bereich soll ab der zweiten Hälfte des Jahres 2016 die Biotech-Anlage deutlich ausgebaut werden. Der Bau werde etwa zwei Jahre dauern, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die produzierten Wirkstoffe werden nicht chemisch hergestellt, sondern aus tierischen Zellen gewonnen.

Die Investition, die nach Firmenangaben die größte Einzelinvestition weltweit in einen Standort darstellt, ist Folge eines Umbaus bei Ratiopharm. Erst vor einigen Tagen hatte der Konzern angekündigt, dass er in der Produktion von chemischen Generika 100 Stellen abbauen wolle.

Generika sind Nachahmerprodukte eines Medikaments. Ist ein Patent abgelaufen, dürfen auch andere Unternehmen den Wirkstoff herstellen. „Dieser Markt steht in Deutschland unter einem massiven Preisdruck durch die Rabatte“, sagte Teva-Sprecher Markus Braun im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. In Ulm und Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) werde mit maximaler Effizienz gearbeitet, dennoch sei der Arbeitsplatzabbau unvermeidlich.

Neues Medikament im Januar

Mit der Entscheidung für Ulm wird das Werk im Donautal für Teva nach eigenen Angaben zur Drehscheibe seiner Biotech-Aktivitäten. Die Investitionen umfassen den Neubau mit Produktionsanlagen zur Herstellung von biotechnologischen Wirkstoffen aus tierischen Zellkulturen.

Medikamente mit Wirkstoffen wie Epoetin oder Filgrastim, die Teva bereits heute in Ulm fertig und die begleitend in der Chemotherapie eingesetzt werden, seien zukunftsträchtig, sagte Braun. Als Therapeutikum wird beispielsweise biotechnologisch hergestelltes Epoetin vorwiegend bei der Behandlung der Blutarmut von Chemotherapie-Patienten eingesetzt. Im Januar werde Teva das Medikament Ovaleap auf den Markt bringen, das den Eisprung bei Frauen mit bisher unerfülltem Kinderwunsch herbeiführen kann.

„Mit diesem Investment sichert sich der Konzern den am stärksten wachsenden Zukunftsmarkt für Arzneimittel und unterstreicht mit dieser Entscheidung die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standorts“, sagte Hermann Allgaier, Geschäftsführer der Biotec in Ulm. „Süddeutschland und speziell die Region Ulm und Oberschwaben haben sich zu einem weltweiten biotechnologischen Zentrum entwickelt“, so Allgaier.

Der Teva-Konzern, der in Ulm und Blaubeuren 2500 und deutschlandweit 3100 Mitarbeiter beschäftigt, macht keine Angaben zum Umsatz in Deutschland. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ lag der Umsatz im Jahr 2014 bei 1,4 Milliarden Euro.